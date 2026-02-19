Los países de la AIE no consensúan un comunicado conjunto en plena tensión con EE.UU.

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- Los países participantes en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no lograron este jueves consensuar un comunicado conjunto, como es habitual en este tipo de encuentros, en un momento de tensión con Estados Unidos, que ha criticado el rumbo del organismo por verlo hostil a los hidrocarburos.

En la rueda de prensa final de esta ministerial celebrada en París, el director de la AIE, el turco Fatih Birol, y la viceprimera ministra y ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Sophie Hermans, intentaron restar importancia a la falta de un comunicado conjunto.

«En las discusiones que tuvimos, había más puntos en común que diferencias y eso me hace muy feliz», declaró Birol, quien evitó responder a las preguntas respecto a las duras críticas de EE.UU..

La AIE publicó un comunicado de parte de la presidencia de esta reunión, que recaía en los Países Bajos. Sí hubo una nota conjunta de los ministros respecto a los minerales críticos.

En la última década, las reuniones ministeriales de la AIE, que son bienales, publicaron comunicados conjuntos, excepto en 2017, año que coincidió con el inicio del primer mandato presidencial de Donald Trump (2017-2021).

Muy descontento con el rumbo de la AIE, que considera favorable a las renovables, hostil a los hidrocarburos y contra el crecimiento económico, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mantuvo este jueves la amenaza de que su país abandonará la AIE si no ve un cambio de políticas, aunque trabajará para que la salida «no suceda». EFE

atc/cat/mgr