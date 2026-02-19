Los países de la AIE no consensúan un comunicado conjunto en plena tensión con EE.UU.

(Actualiza con más datos y declaraciones)

París, 19 feb (EFE).- Los países participantes en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no lograron consensuar un comunicado conjunto, como es habitual en este tipo de encuentros, en un momento de tensión con Estados Unidos, que ha criticado el rumbo del organismo porque le considera hostil a los hidrocarburos.

En la rueda de prensa final de esta reunión ministerial celebrada en París, el director de la AIE, el turco Fatih Birol, y la viceprimera ministra y ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Sophie Hermans, intentaron restar importancia a la falta de un comunicado conjunto.

«En las discusiones que tuvimos, había más puntos en común que diferencias y eso me hace muy feliz», declaró Birol, quien evitó responder a las preguntas respecto a las duras críticas de EE.UU.

La AIE publicó un comunicado de parte de la presidencia de esta reunión, que recaía en los Países Bajos y también se emitió una nota conjunta de los ministros respecto a los minerales críticos.

En la última década, las reuniones ministeriales de la AIE, que son bienales, publicaron comunicados conjuntos, excepto en 2017, año que coincidió con el inicio del primer mandato presidencial de Donald Trump.

Muy descontento con el rumbo de la AIE, que considera favorable a las renovables, hostil a los hidrocarburos y contra el crecimiento económico, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mantuvo este jueves la amenaza de que su país la abandonará si no ve un cambio de políticas, aunque trabajará para que la salida «no suceda».

Birol, sin citar en ningún momento a Estados Unidos, intentó sacar a relucir su legado de 11 años al frente de la AIE y rehusó a comentar si se presentará a un cuarto mandato en 2027.

«Cometemos errores, sí; hacemos las cosas bien, sí; pero la cuestión es la credibilidad. La confianza en la agencia nos hace muy felices, tanto por el interés que despierta nuestro trabajo como por el hecho de contar con nuevos países de todo el mundo durante estos cambios internacionales», refirió.

El directivo aludió así a Colombia, que será el país número 33 de la organización, mientras que Brasil inicia el proceso, India entra en la fase final de su pertenencia, y Vietnam se une como miembro asociado.

Comparadas con otras declaraciones de la AIE, la de la presidencia interina de esta ministerial tuvo pocas referencias a la descarbonización que Estados Unidos tanto critica.

«Una gran mayoría de Ministros subrayó la importancia de la transición energética para combatir el cambio climático y destacó la transición global hacia las emisiones netas cero, en consonancia con los resultados de la COP28», señala uno de los puntos.

Para la ministra neerlandesa, las conclusiones de la presidencia no deben compararse con las de hace dos años porque «muchas cosas han cambiado» y son reflejo de su «propio contexto geopolítico». EFE

