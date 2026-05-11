Los países de la UE abogan por fusionar Erasmus+ con el programa de voluntariado de la UE

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Bruselas, 11 may (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo sobre el Erasmus+ para el periodo 2028-2034, que prevé fusionar este famoso programa de movilidad educativa con el voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

Los titulares de Educación y Juventud aprobaron además por primera vez conclusiones sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza, durante un consejo que estuvo marcado por el debate sobre cómo adaptar los sistemas educativos europeos a los retos tecnológicos y presupuestarios del próximo decenio.

Erasmus+

El acuerdo sobre Erasmus+, que fija la postura de los Veintisiete para negociar después con el Parlamento Europeo, contempla fusionar por primera vez los intercambios educativos con el voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

«El mandato del Consejo refuerza el papel de los Estados miembros y garantiza que todos los sectores -educación y formación, juventud y deporte- reciban la visibilidad y el apoyo que merecen», declaró la ministra chipriota de Educación, Athena Michaelidou, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034 presentada por la Comisión Europea prevé una dotación de 40.800 millones de euros para el Erasmus+ durante ese periodo.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado hoy es parcial, dado que excluye las cuestiones financieras y horizontales, que aún deben negociarse, incluida la dotación que finalmente tendrá.

España se había opuesto en noviembre a la fusión entre los dos programas, al considerar que el CES perdería su carácter inclusivo, dado que más de la mitad de sus participantes son jóvenes con pocas oportunidades.

El mandato aprobado hoy incluye disposiciones específicas para preservar el legado del CES, con referencias explícitas a actividades de participación juvenil, solidaridad y voluntariado humanitario, indicó el Consejo en un comunicado.

«Seguimos defendiendo la diferenciación de los dos proyectos», afirmó el secretario de Estado de Juventud e Infancia español, Rubén Pérez, a su entrada a la reunión este lunes.

El secretario subrayó que España continuará defendiendo esa distinción «incluso dentro del marco de financiación», que queda pendiente de negociación entre los países y la Eurocámara.

En materia de gobernanza, los Estados miembros acordaron reinstaurar el comité existente de Erasmus+ e introdujeron dos categorías distintas de programas de trabajo para separar las nuevas acciones propuestas por la Comisión de las que continúan recibiendo financiación.

El texto garantiza asimismo la visibilidad de todos los sectores cubiertos en artículos separados e incluye los intercambios juveniles y el programa DiscoverEU -que ofrece pases de tren gratuitos a jóvenes de 18 años-, así como la movilidad formativa de las personas vinculadas al deporte de base.

El mandato también aclara las condiciones bajo las cuales los países no miembros de la UE pueden acogerse a la figura de asociación parcial, siempre y cuando «respeten los valores europeos».

IA en la enseñanza

Asimismo, el Consejo aprobó este lunes conclusiones sobre el papel de la inteligencia artificial en la enseñanza, apostando por un enfoque «ético, seguro y centrado en el ser humano» que mantenga a los docentes en el centro del proceso de aprendizaje.

«Los profesores no son meros usuarios de la IA, sino guías, mentores y pensadores críticos que ayudan a los estudiantes a desenvolverse en un mundo digital cada vez más complejo», afirmó Michaelidou.

Las conclusiones instan a los gobiernos a reforzar la alfabetización digital y en IA del profesorado, promover herramientas de IA específicas para la educación, abordar las desigualdades en el acceso a los recursos digitales y garantizar que la tecnología no menoscabe la autonomía ni las condiciones laborales de los docentes. EFE

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