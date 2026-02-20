Los países del E5 lanzan un programa para producir drones autónomos de bajo coste

2 minutos

Cracovia (Polonia), 19 feb (EFE) – Los ministros de Defensa del grupo E5, que incluye a Polonia, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, anunciaron este viernes el lanzamiento de una iniciativa para el desarrollo de drones autónomos de bajo coste, conocido como Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms o LEAP.

Durante una rueda de prensa celebrada en Cracovia (Polonia), el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó la relevancia del pacto, que calificó de «compromiso muy importante respecto al desarrollo conjunto de capacidades de ataque (…) y las compras conjuntas de efectores de drones, es decir, cargas de combate».

El ministro añadió que «las tecnologías y técnicas de combate están cambiando dinámicamente, por lo que debemos responder de forma rápida y adecuada», con el fin de que «nadie sueñe jamás con atacar a los países de la Unión Europea».

El programa, inspirado en las lecciones tácticas del conflicto en Ucrania, busca masificar el uso de tecnologías económicas para neutralizar amenazas avanzadas y fortalecer la capacidad de defensa aérea europea.

La iniciativa se integra en el marco de la OTAN y busca superar los lentos ciclos de adquisición tradicionales mediante la cooperación industrial compartida.

El responsable polaco de Defensa admitió que la industria militar europea «está haciendo mucho más, sobre todo en el último año», para minimizar su dependencia de Estados Unidos.

El titular alemán, Boris Pistorius, señaló que no se trata de un enfoque «convencional», pero que el objetivo es beneficiarse de sistemas innovadores y producirlos a bajo coste y en grandes cantidades, atrayendo para ello a las «mejores empresas».

Por su parte, el viceministro de Defensa británico Luke Pollard, cuyo país encabeza la iniciativa, no proporcionó cifras concretas, aunque habló de un «compromiso de varios millones de libras» realizado por cada miembro del E5.

Además, Pollard explicó que es necesario reducir costes en el ámbito de la producción de drones porque «hay que hacer corresponder el coste de la amenaza con el coste de la defensa».

A la reunión asistieron además la ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin; la viceministra de Defensa italiana, Isabella Rauti; la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas; la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, y el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, quien participó de forma remota. EFE

mag/cph/psh

(vídeo)