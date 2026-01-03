Los peloteros dominicanos en Venezuela se encuentran «resguardados»

2 minutos

Santo Domingo, 3 ene (EFE).- Todos los jugadores dominicanos que accionan actualmente en Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) «se encuentran debidamente resguardados y en buen estado», aseguró la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) después de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa fueran capturados por EE.UU. en medio de un ataque al país suramericano.

La Lidom «ha mantenido comunicación directa y constante con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), a través de su presidente, Giuseppe Palmisano, quien, previo contacto con los equipos de la liga, ha confirmado que los peloteros dominicanos están bajo resguardo y recibiendo el acompañamiento necesario», señaló la organización dominicana en un comunicado.

Hasta el momento, afirmó la nota, no se ha reportado ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de los jugadores dominicanos que participan en el béisbol profesional de Venezuela.

Asimismo, la liga dominicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, ante la situación política que atraviesa el país, reiterando su respeto y apoyo en estos momentos.

En la semifinal de la LVBP, que comenzó este viernes están participando 22 peloteros dominicanos, entre ellos los lanzadores Félix Cepeda, Waddison Charles,Oliver Ortega, Jesús Reyes y Esmil Rogers con los Navegantes de Magallanes.

Los lanzadores Héctor Pérez, Listher Sosa, Cesar Valdez, Juan Zapata, así como el jugador de cuadro interior Alejandro Mejía participan con los Cardenales de Lara.

Los serpentineros Delvis Alegre, Ronaldo Alesandro, Wendolyn Bautista y el receptor Isaías Tejeda defienden la camiseta de las Águilas de Zulia

Con Caribes de Anzoátegui juegan los lanzadores Harold González, Francis Peguero, Luis Reyes y Yoelvin Silver,

Mientras que con los Bravos de Margarita se encuentran los lanzadores Claudio Custodio y Ángel Rondón y el jugador del cuadro interior Juan Santana.

El pasado 14 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) le retiró la sede de la Serie del Caribe a Venezuela, luego de que las ligas de béisbol profesional de la República Dominicana (Lidom), Mexicana del Pacifico (LMP) y la Roberto Clemente (LBPRC) se negaran a participar en el evento que estaba previsto a celebrarse en territorio venezolano.

Esa decisión se produjo tras el incremento de las tensiones políticas entre los Estados Unidos y Venezuela, debido en gran manera al despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe.EFE

hr/mf