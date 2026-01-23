Los precios en Japón subieron un 3,1 % en 2025

Tokio, 23 ene (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 3,1 % interanual en 2025, debido principalmente al continuo encarecimiento la alimentación y de los recursos energéticos, informó este viernes el Gobierno nipón.

El incremento del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, muestra una aceleración con respecto al aumento del 2,5 % interanual cosechado en 2024, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio nipón del Interior y Comunicaciones.

No obstante, la inflación permanece por encima del objetivo del Banco de Japón (BoJ) de mantener la inflación de manera sostenida en torno al 2 %.

La factura de la cesta de la compra se encareció un 7 %, excluyendo los alimentos frescos, frente al 3,8 % registrado en 2024. Los cereales fueron el elemento que más contribuyó a la subida de los precios el año pasado, con un alza del 21,9 %, además de la carne (5 %), junto con las verduras y las algas (6,5 %).

Los alimentos frescos se encarecieron un 5,6 % y, al tenerlos en cuenta, la subida del coste de los alimentos fue del 6,8 %.

El precio de la energía se encareció un 3,6 % el año pasado en el país asiático, con una subida del 5,3 % en la electricidad y un 1,9 % en la factura del gas. El coste de otros recursos, entre ellos los carburantes, subió un 6,7 %.

Entre los pocos sectores que experimentaron un abaratamiento destacan el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas del 4,5 % y el 7,8 % respectivamente.

El Ministerio del Interior japonés también publicó hoy el dato del IPC correspondiente al pasado mes de diciembre, en el que el que la inflación se incrementó un 2,4 %, excluyendo los alimentos frescos.

Ese incremento supone una desaceleración con respecto a las subidas del 3 % de noviembre y octubre, respectivamente.

En el último mes de 2024 se redujeron los precios de la energía un 1,3 % interanual, mientras que la electricidad experimentó un abaratamiento del 2,3 % y el gas de un 2,1 %.

El costo de los alimentos sin considerar los productos frescos subió un 6,7 % en diciembre, frente al 7 % experimentado en noviembre, mientras que los cereales se encarecieron un 14,7 %. EFE

