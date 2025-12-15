Los rebeldes del M23 siguen su ofensiva y toman dos localidades en el este de RD del Congo

Kinsasa, 15 dic (EFE).- El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) siguió con su ofensiva y tomó dos nuevas localidades en el este de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron este lunes a EFE las autoridades locales.

Las localidades de Makobola y Kasekezi, en la provincia de Kivu del Sur, cayeron ester domingo en manos de los rebeldes, que cuentan con apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

«Los rebeldes del M23 y sus aliados acaban de tomar el control de Makobola y Kasekezi y avanzan hacia Pemba para tomar también Swima y Mboko, a menos que las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC) y (la milicia afín al Ejército congoleño) Wazalendo decidan detener este avance», declaró a EFE el gobernador de Kivu del Sur, Jean-Jacques Parussi.

La caída de estas dos localidades es estratégica, ya que proporcionan acceso a la provincia de Maniema, rica en oro.

El M23 tomó esas urbes después de ocupar la semana pasada la ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, que fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos delos rebeldes en febrero pasado.

Unas 500.00 personas, incluidos más de 100.000 niños, se han visto desplazados desde el pasado 1 de diciembre por el recrudecimiento del conflicto en el este de la RDC, informó este domingo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

