The Swiss voice in the world since 1935

Los reguladores mexicanos denuncian estaciones de gasolina por vender litros incompletos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Reguladores mexicanos presentaron 36 denuncias penales, suspendieron 122 estaciones de servicio e inmovilizaron 651 instrumentos de medición por vender litros de combustible incompletos y no mostrar su manifestación de impacto ambiental vigente.

En un balance dado a conocer este viernes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) informaron que, en los últimos seis meses, realizaron 22 operativos de verificación en 147 estaciones de gasolina de 22 de 32 estados del país.

Estas denuncias forman parte de las operaciones extraordinarios para garantizar el cumplimiento del tope al precio de las gasolinas que ha impulsado el Gobierno mexicano para controlar la inflación, entre otras medidas, desde hace seis meses.

Los estados del país donde se llevaron a cabo las inspecciones fueron Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Sonora.

Del total de estaciones verificadas, 122 recibieron «clausura temporal total» por no exhibir su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vigente, de las cuales dos fueron clausuradas de forma definitiva por reincidir en negativas de verifcación.

Además, durante las inspecciones se inmovilizaron 651 instrumentos de medición debido a que no despachaban litros completos, “los reportes electrónicos no coincidían con la bitácora o por mostrar deficiencias evidentes”.

“Vender litros incompletos de gasolina constituye un delito, por lo que si la merma hallada excede de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, se interpone la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, aclararon los reguladores mexicanos. EFE

jsm/jmrg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR