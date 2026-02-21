Los restos de San Francisco de Asís se exponen al público por primera vez

Roma, 21 feb (EFE).- El osario con los restos de San Francisco de Asís fue expuesto este sábado al público en la basílica de Asís (centro de Italia) por primera vez en la historia y por tan sólo un mes, con motivo del 800 aniversario de su muerte.

«Paradójicamente, es precisamente en la banalidad de estos pocos huesos que quedan donde captamos el significado: Francisco, con estos huesos tan deteriorados y desgastados, da testimonio de que lo dio todo. Puede ser una experiencia significativa tanto para creyentes como para no creyentes», explicó fray Giulio Cesareo, director de la oficina de comunicaciones del Sagrado Convento de Asís.

A lo largo de los siglos, se han realizado varios exámenes de los restos mortales de San Francisco, pero nunca habían sido expuestos a la devoción popular.

Los restos habían estado desaparecidos durante siglos, hasta que, tras una larga y ardua búsqueda, fueron encontrados en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1818. El primer examen oficial tuvo lugar en 1819, confirmando su identidad.

Finalmente, el examen de 1978, en preparación para el 750 aniversario de su muerte, y el más reciente en 2015, proporcionaron nuevos conocimientos científicos, renovando la certeza de que se trata del cuerpo de San Francisco.

Ahora será visible para todos los fieles y visitantes durante la Cuaresma del próximo año. La operación fue posible gracias a la aprobación otorgada por el papa León XIV a través de la Secretaría de Estado del Vaticano.

A las 16.00 horas, los restos de San Francisco de Asís fueron trasladados de su tumba, situada en la cripta, y colocados a los pies del altar papal en la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco en una ceremonia que estuvo presidida por el cardenal español Ángel Fernández Artime.

En este 800 aniversario, ya se han registrado casi 400.000 reservas para poder acceder a la basílica este mes y venerar los restos, con hasta 20.000 personas los fines de semana.

Para esta celebración, el Parlamento italiano, por iniciativa del Gobierno, introdujo en el calendario laboral la fiesta de San Francisco, patrón de Italia, el 4 octubre, medio siglo después de su supresión. EFE

