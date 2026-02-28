Los sonidistas de «F1» y el reto de transportar a la audiencia del cine a la pista

¿Cómo llevar a la audiencia de la sala del cine a una pista de carreras? Ese fue el desafío que se planteó el equipo de sonidistas detrás de la vertiginosa «F1», que compite por un Óscar a mejor película del año.

Gwendolyn Yates Whittle, ingeniera de sonido que ha formado parte de producciones taquilleras como «Titanic» y «Avatar: El camino del agua», contó a la AFP que el nivel de detalle para garantizar que la película fuera una experiencia sensorial fue clave en su abordaje.

«Era importante mantener viva la energía de una verdadera carrera de Fórmula 1», dijo Yates Whittle, quien confesó no ser una seguidora del deporte automovilístico.

Para ello, era necesario usar el sonido como elemento crucial para hacer sentir a los espectadores como si estuviesen dentro de los carros, sostuvo la editora, nominada al Óscar por mejor sonido junto a Gareth John, Juan Peralta, Al Nelson y Gary A. Rizzo.

Yates, con más de 120 créditos en su haber, buscó «tratar y recrear lo que se siente estar en la Fórmula 1 para alguien que nunca ha estado en un formato de Fórmula 1».

La sonidista destacó que con escenas en las que se intercalan o se suceden el intenso rugido de los motores, el roce de los cauchos con el pavimento, el chirrido de frenos, los diálogos por radio y los tonos digitales había que «garantizar que todo fuese nítido».

«Fue un desafío, pero uno bueno», sonrió.

El resultado les valió la nominación a los Premios de la Academia en la categoría en la que competirán por la estatuilla dorada con los sonidistas de «Frankenstein», «Pecadores», «Una batalla tras otra» y la española «Sirat».

El equipo acaba de conquistar un Bafta, galardón otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

– «Nos dejamos llevar» –

Protagonizada por Brad Pitt, «F1» sigue la antagónica relación entre un piloto veterano que llega a un equipo para tratar de darle impulso, y la joven estrella (Damson Idris) del mismo que no quiere ceder espacio.

Dirigida por Joseph Kosinski («Top Gun: Maverick»), la cinta se convirtió en un éxito para Apple TV.

Y sorprendió al conquistar una nominación a la película del año, categoría en la que se medirá con las grandes favoritas «Una batalla tras otra» y «Pecadores», entre otras.

Gareth John, quien ya ganó un Óscar en la categoría por su trabajo en «Duna: Parte Dos», dijo que era «fantástico» ver la recepción que ha tenido la cinta, que contó con la asesoría del siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton.

Los sonidistas, que tuvieron que adentrarse de forma acelerada al deporte al asumir el trabajo, agarraron el toro por los cuernos desde el comienzo y se fueron al asfalto para capturar y estudiar el audio de los circuitos.

«Simplemente nos dejamos llevar y nos sumergimos en el mundo de la Fórmula 1», dijo John a la AFP.

Y para el mezclador Juan Peralta, fervoroso seguidor de las carreras, esta fue una gran prueba profesional.

«Estaba muy nervioso por intentar representar la Fórmula 1 de la mejor manera posible y llevarla al cine, en donde no estamos acostumbrados a escucharla», comentó el sonidista, que obtuvo su primera nominación al Óscar.

«Era un medio desafiante, pero lo acepté», agregó Peralta. «Y me divertí mucho».

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.

