Los talibanes confirman 622 muertos y más de 1.500 heridos por el terremoto en Afganistán
Kabul, 1 sep (EFE).- El Gobierno de facto talibán confirmó este lunes que al menos 622 personas murieron y 1.555 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran la pasada noche el este de Afganistán.
«Como resultado de los terremotos de anoche en Kunar y Nangarhar, 622 personas han muerto y 1.555 han resultado heridas, además de la destrucción de un gran número de casas», declaró a EFE el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Matin Qani.
El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas, confirmaron fuentes oficiales. EFE
lk-lgm/igr/cc
(foto) (vídeo)