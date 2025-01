Los toros vuelven a la ciudad mexicana de Guadalajara con 11 corridas tras una suspensión

Guadalajara (México), 15 ene (EFE).- Las corridas de toros volverán a la ciudad mexicana de Guadalajara con 11 espectáculos a partir del 31 de enero tras haber estado suspendidas por una orden judicial desde noviembre de 2023, anunció este miércoles el promotor taurino, Jorge de los Reyes.

“El criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre (de 2024) fue muy claro en que la tauromaquia es una actividad legal, lícita y legítima y no puede prohibirse a menos que se acreditara un interés que este afectando derechos de terceros”, explicó en una conferencia de prensa.

En la capital de Jalisco, estado del occidente de México, detalló que dicho criterio ha permitido también reabrir la Plaza México de Ciudad de México, el mayor recinto taurino del mundo.

Este argumento jurídico prevaleció en el dictamen del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que dio luz verde para la reapertura de la Plaza Nuevo Progreso en Guadalajara.

“Por lo tanto no debiera ya haber prohibiciones, no puedo asegurar que no haya intentos, pero ese criterio del máximo órgano judicial ha sido muy claro en ese sentido”, enfatizó.

La suspensión tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara ocurrió en 2023, a petición de grupos civiles que promueven los derechos de animales y del medio ambiente, pero la Suprema Corte la revocó en 2024.

El programa de reapertura en Guadalajara reunirá 11 corridas durante tres meses con figuras como el peruano Andrés Roca Rey, así como los españoles Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza, quienes se despedirán de los tendidos.

Con toros de Xajay, Tequisquiapan, José Garfias, Pozo Hondo, San Marcos, Villa Carmela, Barralva y Campo Hermoso, las fiestas iniciarán el 31 de enero y concluirán el 30 de marzo, algunas de ellas durante fines de semana.

El matador mexicano Óscar Rodríguez aseguró que toca a la afición taurina defender este espectáculo asistiendo a los tendidos y apoyando las corridas.

“Estamos muy ilusionados por esta reapertura, que se vea que la fiesta es algo que interesa, algo que hemos defendido en juzgados y tribunales y que ahora nos toca defenderlo con nuestra presencia en el tendido”, expresó.

A las corridas en la Plaza Nuevo Progreso se espera la asistencia de afición de todo el país, especialmente de la región centro occidente de México. EFE

