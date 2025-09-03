Los trabajadores de ‘handling’ en Portugal inician huelga intermitente hasta enero

Lisboa, 3 sep (EFE).- Los trabajadores de ‘handling’ de los aeropuertos en Portugal iniciaron este miércoles una huelga intermitente de 76 días que durará hasta enero próximo para reclamar la mejora de sus condiciones.

La protesta comenzó hoy a las 00.00 hora local (23.00 hora GMT) y en su primer tramo se prolongará hasta el martes, 9 de septiembre. Después a partir del 12 de octubre, los empleados de ‘handling’ harán parones semanales de viernes a lunes.

En diciembre, harán huelga entre el 5 y el 8, y el 12 y el 15 para culminar con un parón desde el 19 de ese mes hasta el 2 de enero de 2026.

En un comunicado, publicado este miércoles, el Sindicato de Industrias Metalúrgicas y Afines (SIMA) recordó a los trabajadores que están obligados a cumplir con los servicios mínimos, que la empresa Serviços Portugueses de Handling Menzies (SPDH/Menzies) ha marcado para las salidas internacionales.

Y subrayó que esto no afecta a las llegadas internacionales.

Según la web del aeropuerto de Lisboa, numerosos vuelos, tanto de salida como de llegada, acumulaban retrasos importantes en las primeras horas de la huelga.

Los trabajadores reivindican la eliminación de los salarios que estén por debajo del mínimo nacional, un aumento de los sueldos y que se cumpla el pago de las horas nocturnas, entre otros.

Esta protesta se celebra después de que los sindicatos llevaran a cabo desde el mes de julio hasta septiembre una huelga de viernes a lunes en los aeropuertos del país. EFE

ssa/jac