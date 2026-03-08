Los Verdes ganan en Baden-Württemberg, seguidos de CDU y con ultraderechista AfD tercera

Berlín, 8 mar (EFE).- Los Verdes del actual jefe de Gobierno del estado federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschamnn, se impusieron en los comicios regionales a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como tercera fuerza, que duplica sus resultados de las anteriores elecciones.

Así, Los Verdes habrían obtenido el 32,0 % de los votos, la CDU, el 29 % y la AfD, el 17,5 %, según las proyección de la televisión pública ZDF al cierre de los colegios. EFE

