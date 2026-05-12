Lucía Topolansky recuerda a José Mujica como alguien «que vivió como predicaba»

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Santiago Carbone

Montevideo, 12 may (EFE).- La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, viuda de José ‘Pepe’ Mujica, describe al exmandatario como un ser humano «que vivió como predicaba» y que mantuvo la «coherencia» entre su discurso y su forma de vida, al recordarlo un año después de su fallecimiento.

«Yo creo que lo que más ha quedado es la coherencia de una vida: el vivir como se predica, el compromiso con las tareas que le tocó desempeñar y el mirar para adelante», dice Topolansky sobre Mujica en una entrevista con la Agencia EFE.

El expresidente uruguayo (2010-2015) falleció en Montevideo el 13 de mayo de 2025, un año después de que le detectaran un tumor maligno en el esófago.

«La gente valora que fue un ser humano que vivió como predicaba, que se comprometió en las distintas etapas de su vida con lo que se planteó, en el acierto y en el error, porque nadie es perfecto», añade la exvicepresidenta.

La bandera de Mujica

Asimismo, destaca el trabajo que llevan adelante los integrantes del Movimiento de Participación Popular, sector político que lideraba Mujica y que en las últimas elecciones fue el más votado del Frente Amplio.

«La gran preocupación que tenía Pepe era que hubiera gente que tomara la bandera, porque la política es como un juego de postas: las causas quedan, los hombres y las mujeres pasamos», puntualiza la exvicepresidenta.

Consultada sobre el trabajo que el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi lleva a cabo en Uruguay, Topolansky dice que está conforme y apunta que se había colocado una prioridad en la infancia y la adolescencia y que se han desarrollado muchas políticas que apuntan a ello.

También sostiene que el Frente Amplio está gobernando «en una coyuntura muy adversa» en medio de la actualidad internacional.

«El Gobierno ha hecho una cantidad de cosas, ha tenido que resolver problemas, tendrá que resolver muchos más problemas, pero viene construyendo lo que se planteó. Eso es una cosa que a una la deja tranquila», apunta.

Por otro lado, se refiere a la situación que atraviesa el mundo y sostiene que en la actualidad este tiene «más preguntas que certezas».

Se muestra preocupada por una guerra en Medio Oriente «que no se sabe cómo va a terminar» y por otras problemáticas como el cuestionamiento a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el cambio en las reglas de juego que se habían construido a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se han deshecho o el cambio climático y el negacionismo que tiene sobre este mucha gente con poder de decisión.

Además, apunta que muchos lugares del mundo aún viven en desigualdad extrema: «Nunca habíamos tenido un avance de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología tan importante. Sin embargo, eso no ha solucionado una cantidad de problemas».

Una causa por la que pelear

Finalmente, Topolansky resalta también la importancia de tener una causa por la que pelear e indica que ella siempre tiene alguna. Agrega que si bien está jubilada de los cargos institucionales, hará política siempre que pueda porque es «la ciencia» de su vida.

En ese sentido, le transmite a los más jóvenes que la lucha siempre paga y los invita a abrazar una causa.

Explica que a quien no tiene un plan el mercado lo empuja a consumir más y a ser infeliz por no tener un determinado objeto material, al tiempo que también hace hincapié en siempre tener tiempo para las relaciones humanas. EFE

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