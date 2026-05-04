Lucas Moura del São Paulo es operado con éxito tras sufrir rotura del tendón de Aquiles

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São Paulo, 4 may (EFE).- El São Paulo informó este lunes que el mediocampista Lucas Moura fue intervenido quirúrgicamente para reparar una rotura total del tendón de Aquiles en su pierna derecha que sufrió durante el partido contra Bahía en la víspera por la decimocuarta jornada del Campeonato Brasileño.

Según el comunicado oficial, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y el jugador permanecerá en reposo total durante los primeros días para luego comenzar con el proceso de fisioterapia y rehabilitación en las instalaciones del club.

Moura encendió las alarmas el domingo durante el encuentro frente al Bahía cuando abandonó el campo a los 74 minutos, llorando y con evidentes signos de dolor tras una disputa de balón con Erick Pulgar.

El partido de este domingo marcaba la vuelta del jugador de 33 años a las canchas tras casi dos meses fuera por una fractura en sus costillas sufrida el pasado 18 de marzo.

Tras la salida de Moura, que solo consiguió jugar unos 20 minutos, el equipo dirigido por Roger Machado jugó la última parte del partido, que acabó 2-2, con diez jugadores ya que no podía realizar más cambios.

Tras la evaluación del cuerpo médico, se determinó la necesidad de pasar por el quirófano de manera inmediata para corregir la lesión tendinosa.

El club no ha detallado un tiempo exacto de baja, aunque este tipo de lesiones suelen requerir un periodo de recuperación prolongado, de entre 8 y 12 meses, por lo que se estima que se perderá el resto de la temporada. EFE

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