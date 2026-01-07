Luis Advíncula rescinde su contrato con Boca Juniors y allana su camino para volver a Perú

1 minuto

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- El lateral derecho peruano Luis Advíncula llegó a un acuerdo con Boca Juniors para la rescisión de su contrato, según informaron este miércoles a EFE fuentes del club argentino, que añadieron que el futbolista tiene todo acordado para regresar a su país tras once años y continuar su carrera en el Alianza Lima.

Según pudo confirmar EFE, el internacional de 35 años se presentará este miércoles en el Boca Predio para despedirse de sus compañeros antes de incorporarse al conjunto peruano, que se encuentra realizando la pretemporada en Uruguay.

El futbolista llegó al Xeneize en 2021 proveniente del Rayo Vallecano español y desde entonces disputó 169 encuentros con la camiseta azul y oro y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Advíncula registró seis goles, catorce asistencias y cuatro títulos locales en el conjunto argentino, el último de ellos la Supercopa 2022.

El nacido en el Distrito de El Cármen cierra un ciclo de cinco años en el club, en lo que fue su segundo paso por el fútbol argentino tras disputar la temporada 2016 con Newell’s Old Boys.

El lateral, que registra más de un centenar de partidos con la camiseta de la selección peruana, comenzó su carrera en el Juan Aurich de su país y luego disputó cuatro temporadas en el Sporting Cristal.

En el extranjero, jugó en el TSG Hoffenheim alemán, el Ponte Preta de Brasil, el Vitoria Setúbal de Portugal, el Bursaspor de Turquía, el Tigres de México y el Lobos de México. EFE

fca/pd/fc