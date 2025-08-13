Lujo, poder e intrigas: la caída de la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee

Ruy A. Valdés

Seúl, 13 ago (EFE).- La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee fue arrestada en la víspera en un hecho sin precedentes en el país, tras años de escándalos que involucraron joyas y bolsos de lujo, presunto tráfico de influencias y acusaciones sobre su papel determinante en la previa Administración de su esposo Yoon Suk-yeol.

Nacida en 1972 en el condado rural de Yangpyeong, provincia de Gyeonggi, Kim estudió arte en la Universidad Kyonggi y emprendió una carrera como empresaria en el sector cultural, en el que trabajó hasta llegar al foco público en 2012 tras su matrimonio con Yoon, entonces fiscal y figura ascendente.

Los primeros escándalos: currículo falso y lujos opacos

La imagen pública de Kim comenzó a resquebrajarse durante la campaña presidencial de su marido en 2021, cuando se reveló que había inflado su currículum con información falsa.

En una rueda de prensa ofrecida en diciembre de ese año, la propia Kim admitió los hechos y pidió disculpas públicamente, asegurando que sus acciones se debieron a una «falta de experiencia social».

También comenzaron las primeras sospechas de haber formado parte de una red de manipulación bursátil vinculada con Deutsch Motors, el distribuidor local de BMW, entre 2009 y 2012.

Ya como primera dama, en 2022, fue grabada en vídeo recibiendo una bolsa Dior de 3 millones de wones (unos 2.200 dólares) de parte de un pastor coreaano estadounidense que se hizo pasar por simpatizante, en lo que más tarde se reveló como una operación encubierta para exhibirla.

Las imágenes generaron indignación, pero no derivaron en consecuencias legales mientras Yoon se mantenía en el poder.

Ese mismo año, Kim fue vista portando un llamativo collar de Van Cleef & Arpels durante la cumbre de la OTAN en Madrid.

Cuando se le cuestionó por el accesorio, valorado en unos 43.000 dólares, alegó que era una imitación barata. Sin embargo, el martes la constructora Seohee confesó haberle regalado el collar, que Kim terminó devolviendo años más tarde.

Su propia madre, Choi Eun-soon, fue arrestada en julio de 2023, tras ser condenada a un año de prisión por falsificar documentos en un acuerdo inmobiliario en 2013.

Desprotegida tras destitución de Yoon

Durante el mandato de su esposo, Kim salió airosa de intentos de investigación y Yoon vetó en varias ocasiones leyes impulsadas por la oposición para designar un fiscal especial, alegando motivaciones políticas.

Sin embargo, tras la destitución de Yoon por su fallido intento de ley marcial en diciembre pasado y bajo la nueva Administración liberal de Lee Jae-myung se designaron equipos especiales de fiscales para investigar los casos que involucran al matrimonio.

Todo esto desembocó en el arresto de Kim a últimas horas del martes por manipulación bursátil, injerencia política y recepción de sobornos.

Los tres casos que llevaron al arresto

Kim enfrenta 16 cargos en total, pero el arresto fue aprobado principalmente por tres de ellos.

Al caso relacionado con Deutsch Motors se le sumó el cargo de haber influido ilegalmente en la designación de un candidato del oficialismo para una elección parcial en 2022.

También se investiga si Kim recibió artículos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, entre abril y agosto de 2022, a cambio de favores empresariales.

Según el fiscal especial, Kim recibió de esta persona varios obsequios de lujo, entre abril y agosto de 2022, entre ellos un collar de diamantes y dos bolsos Chanel.

La iglesia, por su parte, negó cualquier implicación institucional en un comunicado enviado el martes a la prensa vía correo electrónico.

Es la primera vez en la historia del país que una pareja presidencial es encarcelada simultáneamente.

La influencia de alguien ‘insignificante’

Poco antes de su arresto, Kim lamentó «haber causado preocupación al pueblo siendo alguien insignificante».

Su autodefinición contrasta con la imagen que proyectó durante el mandato de Yoon, cuando en círculos políticos se la apodaba «V0», aludiendo a una supuesta influencia superior a la del propio presidente, conocido como «V1», según la agencia local de noticias Yonhap.

Kim también había prometido no intervenir en los asuntos de Gobierno, pero las acusaciones en su contra apuntan a que aprovechó su posición para obtener beneficios personales.

Su gusto por la moda y los accesorios de lujo alimentaron el escrutinio mediático, mientras investigaciones recientes revelaron irregularidades académicas que derivaron en la retirada de sus títulos de maestría y doctorado.

Hoy permanece en una celda de aislamiento del Centro de Detención de Nambu, donde pasará al menos 20 días mientras avanza el proceso judicial. EFE

