Lukashenko acepta participar en la Junta de la Paz de Gaza a invitación de Trump

1 minuto

Moscú, 20 ene (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmó este martes un documento en el que acepta la integración de la antigua república soviética en la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.

«He firmado la correspondiente solicitud a Estados Unidos de que estamos dispuestos a aceptar su propuesta, ser uno de los fundadores de la Junta», señaló Lukashenko, según la agencia BELTA.

Lukashenko recibió la víspera la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien también invitó al principal aliado de Minsk, el ruso Vladímir Putin.

«Estamos dispuestos a participar en las actividades de la Junta de la Paz, con la idea de que esta organización amplíe su alcance y competencias mucho más allá del mandato propuesto en la iniciativa», informó el lunes el Ministerio de Exteriores bielorruso.

Minsk confía en que este nuevo organismo se dedique a resolver otros conflictos internacionales y «contribuirá a construir una nueva arquitectura de seguridad».

Desde mediados de 2025 Lukashenko y Trump han tomado medidas para normalizar las relaciones entre ambos países, lo que incluyó en el caso de Minsk la liberación de cientos de presos, entre ellos varios líderes opositores, y en el de Washington, el levantamiento de sanciones. EFE

