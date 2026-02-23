Lula se reúne hoy con el presidente surcoreano para ahondar vínculos en comercio y defensa

Seúl, 23 feb (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes la agenda oficial de su visita de Estado en Corea del Sur, en la que sostendrá un encuentro con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, donde se espera que refuercen la cooperación en comercio, defensa y otros sectores estratégicos.

«Con todo el pueblo surcoreano, doy la más cálida bienvenida a la visita de Estado del respetado presidente Lula a la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur)», escribió Lee este lunes en su cuenta de X horas antes de la cumbre.

Lula llegó la noche del domingo a Seúl para una visita oficial que contempla la firma de varios memorandos de entendimiento y una declaración conjunta en conferencia de prensa.

Se espera que ambos líderes aborden temas como comercio, defensa, energía, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos de cooperación, según informó la oficina presidencial surcoreana en un comunicado.

Brasil es el principal socio comercial de Corea del Sur en América del Sur.

Lula no visitaba Corea del Sur desde 2005, durante su primer mandato (2003-2007). Su último encuentro con Lee tuvo lugar en el marco del G20 celebrado en Sudáfrica en noviembre pasado.

La cita se produce en un contexto de incertidumbre comercial global, después de que Lula advirtiera el día previo desde la India que Brasil no aceptará un papel de subordinación en una «nueva Guerra Fría», en un mensaje dirigido a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que ha sacudido los cimientos de las relaciones internacionales desde el arranque de su segundo mandato. EFE

