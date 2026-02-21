Lula y Modi pactan el control de las tierras raras para blindar su soberanía tecnológica

Nueva Delhi, 21 feb (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron este sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

“La inversión creciente en cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el corazón del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Nuestros países están asegurando el lugar que les corresponde a estas tecnologías en la agenda climática y energética global”, destacó el presidente brasileño en la declaración oficial tras un encuentro con Modi en Nueva Delhi. EFE

