Lunes, 11 de agosto de 2025

UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia en un consejo extraordinario para abordar la situación en Ucrania y Gaza tras hacerse pública la cumbre de los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, el próximo viernes en Alaska.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La mayoría de los ucranianos espera alcanzar el fin a la guerra con una solución diplomática pero muchos concuerdan con la postura del Gobierno de que no se pueden ceder territorios actualmente en manos de Ucrania a cambio de una paz incierta. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuncia que lanzará «muy pronto» la ofensiva militar contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja palestina.

(Texto) (Foto)

TALIBANES MUSEO

Kabul.- El Gobierno talibán, a través de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Maidan Wardak, inaugura un museo militar para exhibir armas y artefactos explosivos supuestamente fabricados por el grupo durante sus dos décadas de insurgencia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Agenda Informativa

____________________

Europa

Oslo.- NORUEGA PROTESTA.- La activista Greta Thunberg y el colectivo Extinction Rebellion han anunciado protestas contra la extracción de crudo en Noruega. (Texto)

Copenhague.- DINAMARCA SUPERMAN.- El traje original de Superman que llevó Cristopher Reeve en la película de 1978 sale a subasta, con un precio estimado en130.000 euros. (Texto)

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto)

América

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Haití se encuentra nuevamente en estado de emergencia a causa de la violencia que imponen las bandas armadas en este empobrecido país caribeño, donde al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Organizaciones de defensa de derechos humanos convocan a una rueda de prensa para exigir la liberación de la activista Martha Grajales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR CRISIS.- Una delegación de alto nivel del Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana se reunirá en Yuba en medio de una escalada de tensiones políticas y de seguridad que amenazan con desbaratar el frágil acuerdo de paz de 2018 en Sudán del Sur. (tEXTO)

Kampala.- UGANDA RINOCERONTES.- Uganda da un paso más para tener, por primera vez desde su extinción en 1983, rinocerontes en estado salvaje, cuando las autoridades medioambientales empiecen a vallar una reserva en el norte del país con el objetivo de introducir rinocerontes blancos a fines de este año. (Texto)

Asia

Manila.- FILIPINAS ESPAÑA.- La fragata española Méndez Núñez llega a Filipinas tras participar en el operativo internacional Highmast por el Indopacífico. (Texto)

