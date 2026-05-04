Lunes, 4 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 4 may (EFE).-

Washington – Estados Unidos pone en marcha el ‘Proyecto Libertad’, una masiva operación que movilizará más de cien aeronaves, buques y drones, y en la que participarán 15.000 militares, para liberar las embarcaciones de distintos países que permanecen atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de Irán.

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Ereván.- La Comunidad Política Europea celebra en Armenia, país que limita con Irán y está enfrentado al Kremlin, su VIII cumbre con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos.

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Ereván.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá su posición ante la guerra de Irán en la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea, donde apelará también a actuar para que haya un mayor control de las redes sociales.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantendrán este lunes su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los combustibles y al tener en cuenta que sus consecuencias serán «mucho más persistentes» que el propio conflicto.

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Bruselas.- El vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atenderá a los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

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Ciudad de México.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia reuniones con diversos sectores de México durante su visita de 10 días al país y en la que se ha descartado una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con quien ha protagonizado varios choques, el más reciente relacionado con el perdón por la conquista española.

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Ciudad del Vaticano.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, para tratar la próxima visita a España del papa León XIV en junio, en una visita a Roma donde inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona y una exposición de la Agencia EFE sobre el último medio siglo de relaciones bilaterales entre España e Italia.

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Roma.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en Roma en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona, así como una exposición de la Agencia EFE sobre el último medio siglo de relaciones bilaterales entre España e Italia.

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La Habana.- Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba son una vuelta de tuerca más para presionar a La Habana en la mesa de negociación, señalan expertos consultados por EFE, que advierten que la medida puede querer tener un objetivo más: los intereses españoles en la isla.

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Camberra (Australia).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su par japonesa, Sanae Takaichi, firmaron este lunes en Camberra seis acuerdos en las áreas de energía y minerales críticos, entre otras, para reforzar su alianza frente a la incertidumbre generada por al guerra de Irán.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Lima.- Perú extradita a Argentina al ‘Pequeño J’, acusado del triple feminicidio en Buenos Aires de las menores Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad.

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Calcuta/Nueva Delhi (India).- La India comienza este lunes el recuento de votos en cinco territorios tras unas elecciones regionales que se consideran una prueba de la fuerza política del primer ministro, Narendra Modi, y de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), de cara a los comicios generales de 2029.

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Ciudad de Panamá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura este lunes un periodo de sesiones en Ciudad de Panamá hasta el 8 de mayo, para celebrar su 189° Período Ordinario de Sesiones, con tres audiencias públicas relacionadas con Guatemala, Venezuela y Argentina.

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La Paz.- Bolivia afronta una nueva semana de conflictos con una movilización de campesinos e indígenas amazónicos que llegaron en caminata a La Paz contra una ley de tierras y la anunciada huelga indefinida de la Central Obrera por demandas salariales.

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Nicosia.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

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Yakarta.- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, se reúne este lunes con su homólogo indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, en Yakarta durante su visita oficial al país con el objetivo de reforzar las relaciones en materia de defensa entre ambos Estados.

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Leópolis (Ucrania).- Voluntarios ucranianos recaudan fondos en la ciudad occidental de Leópolis para poder ofrecer refugios dignos a todos los animales domésticos y salvajes que necesitan ayuda, muchos de ellos a causa de la guerra de Rusia.

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Nueva York (EE.UU.).- Vuelve a Nueva York la Met Gala, una extravagante reunión de celebridades que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), y en la que Beyoncé, Nicole Kidman y otras estrellas invitadas seguirán un código de vestir sugerido por la influyente Anna Wintour: «La moda es arte».

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) presenta este lunes a la prensa ‘Costume Art’, la exposición de primavera del Costume Institute que explora la relación histórica entre la vestimenta y el cuerpo humano al emparejar prendas con obras de arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, en el marco de la Met Gala que se celebra esa misma noche.

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Tokio.- Álbumes bajo el brazo, unidades limitadas, una demanda inabarcable y mesas donde desconocidas negocian con la calma de quien cierra un trato importante: el coleccionismo de pegatinas ha vuelto a Japón, y esta vez no parece solo un juego de niños.

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Londres.- Rueda de prensa de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal inglés, previa al encuentro de vuelta de semifinales de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

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Londres.- Rueda de prensa de un jugador del Arsenal previa al encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

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Londres.- Rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, previa al partido de vuelta ante el Arsenal inglés de semifinales de Liga de Campeones.

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Londres.- Entrenamiento del Atlético de Madrid antes del partido de vuelta de semifinales de Champions League.

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cdp/aca/EFE

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