Lunes 14 de julio

GUERRA COMERCIAL

Bruselas – Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) celebrarán un Consejo extraordinario tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles del 30% a la UE a partir del 1 de agosto y con las contramedidas comunitarias por los recargos estadounidenses al acero y aluminio congeladas por el momento.

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer los resultados de la reunión bilateral que miembros de su gabinete tuvieron con funcionarios de Estados Unidos en Washington, en donde se abordaron temas como seguridad, migración y comercio.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel intensifica sus operaciones sobre Beit Hanoun, en el norte de Gaza, con tal de eliminar la presencia de Hamás en la zona, que pretende dominar en un hipotético alto el fuego cuyas negociaciones apenas avanzan en Doha.

– La Knéset (Parlamento) de Israel vota este lunes, 14 de julio, la destitución del parlamentario árabe Ayman Odeh, motivada por un texto publicado en redes sociales en enero en el que celebró de forma equitativa la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

IRÁN NUCLEAR

Teherán – Cuando se cumple una década de la firma del histórico acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, que parecía poner fin a las preocupaciones sobre el programa atómico iraní, el conflicto persiste y la tensiones han llegado a sus máximos niveles e incluso una guerra. Por Aydin Shayegan

UCRANIA GUERRA

Kiev – El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, llega a Kiev, donde prevé permanecer toda la semana para mantener reuniones de alto nivel a fin de tratar diferentes asuntos, como la defensa antiaérea y las posibilidades de reanudar el diálogo entre Ucrania y Rusia.

HONG KONG PROTESTAS

Hong Kong – La Corte de Apelaciones de Hong Kong inicia una audiencia de diez días para revisar los recursos presentados por catorce activistas prodemocracia condenados en un caso emblemático de seguridad nacional, relacionado con la organización de una elección primaria no oficial en 2020.

CHINA UE MEDIOAMBIENTE

Pekín.- Se celebra en Pekín el Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Medio Ambiente y Clima entre China y la Unión Europea, en el que participarán vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y el comisario de clima, cero neto y crecimiento limpio de la UE, Wopke Hoekstra.

UE CENTROAMÉRICA

Bruselas – La UE y los seis países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se reúnen en Bruselas para el primer Consejo de Asociación UE-Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE que entró en vigor el 1 de mayo de 2024.

EEUU ESPACIO

Miami (EE.UU.) – La cuarta misión de la empresa estadounidense Axiom Space se desacopla de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras pasar ahí más de dos semanas, romper un récord de experimentos científicos y representar el regreso al espacio de astronautas de India, Hungría y Polonia.

PREMIOS EMMY

Los Ángeles – El español Javier Bardem, el mexicano Diego Luna o el chileno Pedro Pascal figuran en las papeletas para liderar las nominaciones de unos premios Emmy, que medirá el éxito del fenómeno de la miniserie de Netflix ‘Adolescence’.

MARRUECOS CANNABIS

Bab Berred – Tres años después de su legalización, el sector del cannabis en Marruecos pese a ser incipiente no ha dejado de evolucionar: de la extracción del CBD a la producción de cosméticos y medicamentos hasta la exportación de la variedad local, pero su uso como producto de ocio sigue siendo un tema fuera de todo debate.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Reunión del consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tianjin.- RUSIA CHINA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a China para participar en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. (Texto)

Bruselas.- UE CENTROAMÉRICA.- Consejo de Asociación UE-América Central. (Texto)

Bruselas.- UE VECINDARIO SUR.- Reunión Ministerial UE-Vecindario Sur. (Texto)

Roma.- ITALIA MODA.- La firma de moda de lujo italiana Dolce&Gabanna desfila el 14 y 15 de julio en los emblemáticos escenarios del Foro Romano y el Castel Sant’Angelo de la capital italiana con motivo de su ‘Grand Tour por Italia’.

Moscú.- RUSIA GOBIERNO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión del Gobierno ruso después de la destitución y repentina muerte del ministro de Transporte, Román Starovoit, la semana pasada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- GUERRA COMERCIAL.- Reunión del consejo de ministros responsables de Comercio de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, llega a Kiev, donde prevé permanecer toda la semana para mantener reuniones de alto nivel a fin de tratar diferentes asuntos, como la defensa antiaérea y las posibilidades de reanudar el diálogo entre Ucrania y Rusia. (Texto)

05:30h.- Berlín.- ALEMANIA JUICIO.- Comienza en la Audiencia Provincial de Berlín el juicio contra el médico de 40 años que trabajaba en un equipo de cuidados paliativos acusado de haber asesinado con alevosía a 15 personas gravemente enfermas. (Texto)

07:00h.- Lisboa.- PORTUGAL CALOR.- La última ola de calor trajo un exceso 284 muertes y un récord histórico de 46,6 °C en Portugal, que, según los expertos, no está preparado para afrontar las altas temperaturas, debido a la ausencia de aire acondicionado en los edificios y la falta de espacios verdes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- París.- FRANCIA FIESTA NACIONAL.- Francia celebra el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos con motivo de su festivo nacional del 14 de julio, con Malasia como principal invitado y la participación también de contingentes de Bélgica y Luxemburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- París.- FRANCIA KUWAIT.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo al emir de Kuwait, Mishal al Ahmad al Sabah, coincidiendo con la Fiesta Nacional francesa.

13:00h.- Londres.- R.UNIDO IRLANDA.- La líder del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, brazo político del ya inactivo IRA, Mary Lou McDonald; la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O´Neill y otros miembros de la cúpula de la formación comparecen en rueda de prensa en Londres.

14:00h.- Bruselas.- UE INTERNET.- Rueda de prensa de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Henna Virkkunen y la ministra danesa de Asuntos Digitales, Caroline Stage, sobre la protección de los menores en línea. (Texto)

15:00h.- Bruselas.- UE EURO.- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, y el miembro del directorio ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone participan en un debate con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo sobre el euro digital.

17:30h.- París.- FRANCIA INDONESIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo para una cena de trabajo a su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto.

18:00h.- París.- FRANCIA FESTIVO.- La torre Eiffel de París es el escenario, un año más, de los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional del 14 de julio, que en esta ocasión estarán acompañados de un espectáculo de drones luminosos.

Asia

Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de junio del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 2,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hong Kong.- HONG KONG PROTESTAS.- La Corte de Apelaciones de Hong Kong inicia una audiencia de diez días para revisar los recursos presentados por catorce activistas prodemocracia condenados en un caso emblemático de seguridad nacional, relacionado con la organización de una elección primaria no oficial en 2020.

Pekín.- CHINA AUSTRALIA.- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, realiza una visita oficial a China centrada en «ampliar la relación económica» con la segunda economía mundial y que lo llevará a Pekín, Shanghái y Chengdu.

Tianjin.- OCS REUNIÓN.- Está prevista la celebración en la ciudad nororiental china de Tianjin de la reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida como la ‘OTAN asiática’. (Texto)

Pekín.- CHINA UE.- Se celebra en Pekín el Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Medio Ambiente y Clima entre China y la Unión Europea, en el que participarán vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y el comisario de clima, cero neto y crecimiento limpio de la UE, Wopke Hoekstra. (Texto)

12:00h.- Pekín.- CHINA UE.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, comparece ante los medios tras participar en el Sexto Diálogo de Alto Nivel UE-China sobre Medio Ambiente y Clima en Pekín. (Texto)

Oriente Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La Knéset (Parlamento) de Israel vota este lunes, 14 de julio, la destitución del parlamentario árabe Ayman Odeh, motivada por un texto publicado en redes sociales en enero en el que celebró de forma equitativa la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. (Texto)

IRÁN NUCLEAR- Teherán – Una década después de la firma del histórico acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, que parecía poner fin a las preocupaciones sobre el programa atómico iraní, el conflicto persiste y la tensiones han llegado al máximo con una reciente guerra. Por Aydin Shayegan

África

Bab Berred.- MARRUECOS CANNABIS.- Tres años después de su legalización, el sector del cannabis en Marruecos pese a ser incipiente no ha dejado de evolucionar: de la extracción del CBD a la producción de cosméticos y medicamentos hasta la exportación de la variedad local, pero su uso como producto de ocio sigue siendo un tema fuera de todo debate. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Kigali.- VIH CONFERENCIA.- Inauguración de la XIII Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida sobre Ciencia del HIV. Se celebra hasta el 17 de julio. (Texto)

13:00h.- Rabat.- MARRUECOS ECONOMÍA.- El ‘Policy Center for the New South’ (PCNS) organiza la tercera edición del ‘Africa Economic Symposium’ (AES2025), bajo el lema: Decisiones audaces en un mundo en transformación. El evento dura dos días. Sede PCNS en el campus de la Universidad Politécnica Mohammed VI.

America

Chicago.- ARMAMENTO NUCLEAR.- Chicago alberga la primera conferencia de ganadores de premios Nobel centrada en la amenaza nuclear y en cómo prevenir una guerra con ese tipo de armamento. El 14 y 15 de julio tendrá lugar a puerta cerrada y el 16 se clausura con presentaciones abiertas y una conferencia de prensa. David Rubenstein Forum at the University of Chicago

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a junio de 2025, después de que en mayo se registrase una inflación interanual del 43,5 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- PREMIOS EMMY.- El español Javier Bardem, el mexicano Diego Luna o el chileno Pedro Pascal figuran en las papeletas para liderar las nominaciones de los Emmy que la Academia de la Televisión de EE.UU. dará a conocer mañana. (Texto)

Nueva York.- ONU DESARROLLO.- La ONU publica su último informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que este año cumplen diez años desde su adopción.

11:05h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La cuarta misión de la empresa estadounidense Axiom Space se desacopla de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras pasar ahí más de dos semanas, romper un récord de experimentos científicos y representar el regreso al espacio de astronautas de India, Hungría y Polonia. (Texto)

12:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en mayo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY TAIWÁN.- El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, asiste a la presentación de un plan piloto para la introducción integral del sistema de autobuses eléctricos en Paraguay, como parte de una agenda por la celebración de los 68 años de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Centro Cultural del Puerto de Asunción (Texto) (Foto)

14:00h.- Washington.- OEA LATINOAMÉRICA.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una reunión extraordinaria con motivo de la asunción de Laura Gil como secretaria general adjunta.

14:00h.- Nueva York.- ONU HAITÍ.- El Consejo de Seguridad de la ONU vota la prolongación de su la misión política de la ONU en Haití BINUH, en un momento de gravísimo deterioro de la seguridad en el país caribeño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer los resultados de la reunión bilateral que miembros de su gabinete tuvieron con funcionarios de Estados Unidos (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Washington.- EEUU ALEMANIA.- El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, recibe a su homólogo alemán, Boris Pistorius.

