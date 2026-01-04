Lunes 5 de enero

Caracas/Nueva York – Continúa la incertidumbre sobre la transición en Venezuela tras la operación militar de EE.UU mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, pueden comparecer este lunes ante un juez federal de Manhattan para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los mercados del petróleo evalúan este lunes el impacto de la operación militar estadounidense del sábado en Venezuela, un país con la mayor reserva petrolera del mundo y que tiene una producción petrolera apenas superior a un millón de barriles diarios, de los que China es su principal cliente. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Responsables militares europeos se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada para el próximo 6 de enero por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski.

– Antes de la reunión del martes de los líderes de la Coalición de Voluntarios en Francia, Ucrania espera más claridad sobre las posibles garantías de seguridad de sus socios en Europa, antes de nuevas conversaciones con Estados Unidos. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

CHINA COREA DEL SUR

Pekín.- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebran una cumbre bilateral, tras la que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

FRANCIA MACRON

París – Un tribunal de París dicta sentencia contra diez personas acusadas de acosar cibernéticamente a Brigitte Macron, la esposa del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

(Texto) (Vídeo)

VATICANO JUBILEO

Ciudad del Vaticano – El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz – Sindicalistas marchan desde el altiplano de Bolivia hasta la sede de Gobierno en La Paz en contra del retiro del subsidio a los combustibles, que estuvo vigente 20 años, para asistir a un diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz para poner fin a los movilizaciones que empezaron el 22 de diciembre.

(texto) (foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Responsables militares europeos se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada para el próximo 6 de enero por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski.

París.- FRANCIA MACRON.- Veredicto sobre el caso de ciberacoso a Brigitte Macron por el que fueron acusadas 10 personas. (Texto) (Vídeo)

10:45h.- Berlín.- ALEMANIA NAVIDAD.- El Zoo de Berlín sirve a sus elefantes y otros de sus animales árboles de Navidad que se encontraban en los salones de los berlineses, en una forma de evitar que dichos elementos decorativos navideños acaben ensuciando las calles de la capital de Alemania, la ciudad más poblada del país centroeuropeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El primer ministro de Hungría ofrece una rueda de prensa internacional en Budapest.

11:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO JUBILEO.- El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Colonia.- EUROPA ESPACIO.- La astronauta francesa de la Agencia Europa del Espacio (ESA) Sophie Adenot ofrece una conferencia de prensa para dar a conocer su primera misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) con nombre “εpsilon” actualmente prevista para no antes del 15 de febrero, durante.

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL DIPLOMACIA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, participa en el Seminario Diplomático que se celebra en la Fundación Gulbenkian, en la que también estará presente el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel. (Texto)

17:00h.- París.- FRANCIA EMPRESAS.- Discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de la tradicional ceremonia en el Palacio del Eliseo del pastel de Reyes, en presencia de panaderos y pasteleros artesanales, así como de estudiantes de formación profesional de estos oficios.

América

Montevideo – URUGUAY POLÍTICA (Entrevista) – En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti habla sobre su vida política, su familia y su legado en una entrevista con la Agencia EFE. Por Santiago Carbone (texto) (foto) (video)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – La organización feminista ‘Las Panas’ habla sobre el proyecto ‘Rosca por la Libertad’, que realizan en conjunto con Artículo 19, para, a través de sus roscas de reyes, visibilizar la violencia de género y defender la libertad de expresión en el país. (texto) (foto) (video)

16:00h.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebran una cumbre bilateral, tras la que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, retoma su trabajo oficial tras una pausa por el fin de año con una visita al santuario de Ise, el lugar sagrado más importante del sintoísmo, donde tiene previsto dar una rueda de prensa.

Taipéi.- FOXCONN VENTAS.- La taiwanesa Hon Hai (Foxconn), uno de los principales fabricantes de los servidores de inteligencia artificial de la estadounidense Nvidia, difunde sus cifras de facturación de diciembre.

