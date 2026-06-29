Luz verde final a nuevas normas para reforzar a los agricultores en la cadena alimentaria

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El Consejo (países) de la Unión Europea dio este lunes luz verde definitiva a las nuevas normas para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, a través de la promoción de contratos justos y el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

Por otra parte, la nueva legislación refuerza la protección del término «carne», reservándolo para productos de origen animal, lo que impedirá usar términos como «filete» o «bacon» para productos de origen vegetal.

La normativa se enmarca en la revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados para los productos agrícolas y algunos cambios complementarios en la política agrícola común (PAC).

Implicará en particular promover cadenas de suministro más equilibradas y resilientes, generalizando los contratos escritos para ayudar a una mayor estabilidad de los ingresos de los agricultores.

«La aprobación de hoy representa un paso importante hacia un sector agroalimentario más justo y resiliente. Las nuevas normas proporcionarán a los agricultores herramientas más eficaces para negociar colectivamente y asegurar una participación más equitativa en el valor que generan», dijo la ministra de Agricultura de Chipre, Maria Panayiotou, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

Fortalecer el poder de negociación de los agricultores

Las nuevas normas estandarizan los contratos escritos e incluyen cláusulas de revisión para reflejar los cambios del mercado. Incluyen normas claras sobre el cálculo de precios para que reflejen los costes reales de producción y simplifican el reconocimiento de las organizaciones de productores.

Para mejorar la transparencia, se introducen normas armonizadas para términos de comercialización voluntarios, como «justo» y «cadena de suministro corta».

Normas claras sobre la denominación de productos

La legislación refuerza la protección del término «carne», reservándolo para los productos de origen animal, y establece normas más claras para prevenir la publicidad engañosa y garantizar una competencia leal.

El texto introduce una definición de carne como «partes comestibles de los animales» y precisa que las denominaciones como «filete», «solomillo», «costilla», «chuleta», «muslo», «pechuga» o «tocino», entre otras, deben reservarse para los productos que contengan carne y excluir también a los cultivados en laboratorio.

La normativa se firmará y publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras lo cual entrará en vigor.

Algunos cambios, en particular los relativos a las denominaciones de origen de la carne, comenzarán a aplicarse tras un período transitorio de tres años, para dar tiempo al sector a adaptarse. EFE

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