Más de 100 diputados laboristas firman carta de apoyo a Starmer en respuesta a críticos

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Londres, 12 may (EFE).- Un centenar de diputados laboristas británicos, que equivalen a la cuarta parte del grupo parlamentario del partido (403), han firmado una carta de apoyo al primer ministro Keir Starmer, en respuesta a los más de 85 diputados de su mismo partido que entre ayer y hoy han reclamado su dimisión o un calendario en el que se comprometa a traspasar el poder.

Los firmantes de la declaración de apoyo subrayan que «no es hora de discutir por el liderazgo del partido» justo después de que el pasado jueves el partido sufriera «un resultado electoral devastador que demuestra que tenemos un duro trabajo por delante para recuperar la confianza del electorado», según recogen los medios británicos.

Con esta declaración, parece ahondarse la brecha dentro del Partido Laborista, después de que la quinta parte de sus diputados haya pedido públicamente en las últimas horas la dimisión de Starmer, incluidos varios asesores ministeriales y secretarios de Estado que han renunciado hoy a sus cargos.

En el seno del gabinete de ministros, también parece haber discrepancias sobre la continuidad de Starmer.

Por un lado, la ministra de Ciencia, Liz Kendall y el titular de Vivienda, Steve Reed, respaldaron hoy al primer ministro; mientras que otros ‘pesos pesados’ del partido, como la ministra de Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, le han pedido en privado su retirada, de acuerdo con medios británicos.

El problema de los opositores es que no parecen estar unidos, ya que no han logrado consensuar un nombre que aglutine los apoyos de todos los críticos como posible reemplazo de Starmer. Incluso los estatutos del partido posibilitan que se fuercen las primarias solamente si los críticos están unidos detrás de un nombre.

Aun así, la sensación en el Partido Laborista es de gran tensión y confusión. Esta misma tarde, Starmer acaba de cancelar una reunión que tenía prevista con líderes sindicales cercanos al laborismo, según la agencia estatal Press Association.

Este ambiente de crisis en el partido gobernante -que hace solo dos años ganó de forma arrolladora las legislativas- se produce solo horas antes de que el gabinete presente ante el parlamento su programa de gobierno para el año legislativo que comienza, una de las más importantes citas del calendario político británico conocida como «el discurso del rey» por ser el monarca el que lee el programa gubernamental. EFE

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