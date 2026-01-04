Más de 100 muertos en una semana de violencia en Sudán

Más de 100 civiles murieron en una semana en la provincia de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán, donde los combates entre el ejército y las fuerzas paramilitares se intensificaron recientemente, informaron el domingo a la AFP dos fuentes médicas.

Desde abril de 2023, un conflicto enfrenta al ejército sudanés con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que controlan, entre otros, las cinco capitales de la región de Darfur.

«51 civiles murieron (el sábado) en ataques con drones del ejército sobre El Zurq», indicó una fuente médica, que señaló que la ofensiva alcanzó un mercado y zonas civiles.

En ciudad del estado de Darfur del Norte viven algunos familiares del general Mohamed Daglo, jefe de las fuerzas paramilitares.

Otra fuente médica informó de 63 civiles muertos y 57 heridos en Kernoi en ataques atribuidos esta vez a las FAR.

Situada a unos 170 km al oeste de El Zurq, Kernoi está controlada por fuerzas aliadas al ejército.

Fuentes locales señalaron que 17 personas también se encontraban desaparecidas tras estos ataques.

El conflicto en Sudán ha causado varias decenas de miles de muertos, desplazó a millones de personas y provocó lo que la ONU califica como «la peor crisis humanitaria del mundo».

Los distintos intentos de mediación para poner fin a los combates han fracasado.

