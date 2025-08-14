Más de 2.800 efectivos combaten 32 incendios rurales en Portugal en nueva jornada de calor

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 14 ago (EFE).- Más de 2.800 efectivos, 900 vehículos y 20 medios aéreos combaten este jueves 32 incendios rurales en Portugal en una jornada en la que hay aviso de altas temperaturas en más de la mitad del país.

Según la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa, hay siete «incidencias significativas» en los distritos de Viseu, Coimbra, Vila Real y Guarda, que están siendo combatidos por cerca de 2.500 bomberos, 800 vehículos y 19 medios aéreos.

El fuego que más recursos está exigiendo es el de Arganil, en el distrito de Coimbra, que todavía activo tras haberse registrado este miércoles, y cuenta con 919 efectivos, casi 300 medios terrestres y 7 medios aéreos.

Le sigue el incendio que se originó el pasado sábado en la localidad de Trancoso, en el distrito luso de Guarda (fronterizo con España), con 449 bomberos, 145 vehículos y un medio aéreo.

Otros incendios activos son los de Sátão y Cinfães, ambos en el distrito de Viseu, donde hay más de 500 bomberos, casi 200 vehículos y 8 medios aéreos.

Estos incendios se registran en una jornada más de altas temperaturas en el país, que ha llevado al Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) a colocar en nivel naranja a 10 de los 18 distritos que hay en el país, muchos de ellos fronterizos con España.

Asimismo, hay cerca de un centenar de incendios en nivel de riesgo «máximo» de incendio rural, concentrados mayoritariamente en el norte del país.

El IPMA, que también publica las temperaturas de las capitales de distrito, prevé que la máxima de este jueves se registre en Évora con 41 grados centígrados, seguido por Santarém (40 grados), Bragança, Beja y Castelo Branco (estas tres con 39 grados de máxima).

Portugal mantiene el estado de alerta hasta este viernes, una decisión del Gobierno del conservador Luís Montenegro para facilitar la prevención y el combate ante las llamas.EFE

