Más de cien camiones de ayuda humanitaria cruzan el paso de Rafah hacia Gaza

Más de un centenar de camiones de ayuda humanitaria cruzaron desde Egipto por el paso fronterizo de Rafah, único punto de acceso hacia la Franja de Gaza, que fue cerrado tras al ataque israeloestadounidense contra Irán, según la Media Luna Roja egipcia.

«Más de un centenar de camiones de ayuda pertenecientes a organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellas UNICEF, entraron en la Franja de Gaza a través del paso de Rafah y a ninguno se le impidió ingresar», confirmó una fuente fronteriza contactada por AFP el miércoles.

El paso de personas, sin embargo, permanece cerrado en ambos sentidos, según la misma fuente.

De acuerdo con un responsable de la Media Luna Roja egipcia en el Sinaí, el tránsito de camiones se reanudó el martes, pero no así la evacuación de heridos.

Los envíos fletados el martes por la Media Luna Roja incluyen alimentos, combustible y material médico, según un comunicado de la organización.

Las autoridades israelíes dieron el lunes su luz verde para la «entrada progresiva» de esta ayuda, luego del cierre de la frontera entre Gaza y Egipto el sábado, en el primer día de los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

La ONU había pedido la rápida reapertura de los pasos para la ayuda humanitaria, las evacuaciones médicas y el retorno de refugiados al territorio palestino.

El paso de Rafah, única puerta hacia el exterior para el territorio palestino asediado y ocupado por el ejército israelí desde mayo de 2024, reabrió de forma muy parcial el 2 de febrero tras varios meses de bloqueo.

