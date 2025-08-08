Médicos gazatíes: «Esto no es una crisis humanitaria, es un desmantelamiento de la vida»

4 minutos

Redacción Internacional, 8 ago (EFE).- Médicos palestinos denunciaron este viernes la falta casi total de medios con la que trabajan en Gaza, mientras atienden día y noche, privados de comida y en una situación de colapso total del sistema a causa de la ofensiva israelí.

«No solo estamos perdiendo vidas por traumatismos, las estamos perdiendo porque no podemos proporcionar un tratamiento básico», denunciaba en una rueda de prensa virtual desde la Franja de Gaza el médico de primera línea Majed Jaber, mientras explicaba que ante la falta de tratamientos y medicamentos más básicos, tienen que decidir a quién suministrar una inyección o quién se merece más un simple analgésico.

Jaber aseguró que tanto él como sus compañeros están exhaustos, pues pasan días sin comer, es difícil encontrar agua potable y no duermen lo suficiente «porque apenas hay médicos para cubrir la enorme cantidad de pacientes que llegan».

«Lo que está sucediendo aquí en Gaza no es solo una crisis humanitaria. Esto es un desmantelamiento deliberado de la vida. Y nosotros estamos intentando mantener a la gente viva con las manos vacías», denunció el médico gazatí, en una comparecencia de la que tuvo que ausentarse al ver cómo se acercaban los bombardeos israelíes.

«No hay sistema de salud en Gaza»

«Tenemos que dejar de decir que el sistema de salud en Gaza ha colapsado porque no hay un sistema de salud en Gaza. El sistema de salud que existe ahora mismo funciona día a día», lamentó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza.

Mughaisib relató la situación que viven en los hospitales de campaña de la organización y que se recoge en el informe de esta semana que destaca que los puntos de distribución de ayuda de la polémica organización estadounidense-israelí Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) son escenarios de «masacres orquestadas».

«Desde que GHF comenzó a repartir en mayo, hemos empezado a ver a muchos más pacientes en nuestras instalaciones», explicó el médico, que señaló que en sus hospitales de campaña han recibido a 1.380 pacientes desde el 7 de junio, de los cuales 28 llegaron muertos, la mayoría con heridas de bala.

«Estamos pidiendo que se cierre GHF, porque en realidad no es una distribución, es una trampa mortal», lamentó el médico, que cree que añade un problema más a una atención médica que ya estaba desbordada.

En la rueda de prensa también participó la doctora Rana Soba, oficial de nutrición de Med Global en el norte de Gaza, una zona de acceso muy complicado por los planes expansivos del Ejército israelí y desde donde denunció que hay «una hambruna en ciernes que ya está matando en silencio».

«Lo que he presenciado en el norte de Gaza es más que alarmante. Estamos viendo un aumento drástico y peligroso de la desnutrición aguda grave en menores de cinco años», alegó la doctora.

Centenares de médicos detenidos

A este panorama, los médicos denunciaron que también son objetivo militar de Israel, que ha bombardeado hospitales y centros de salud desde el comienzo de la ofensiva.

Para la presidenta de la junta directiva de Médicos por los Derechos Humanos de Israel, Lina Qassam Hassan, esto «equivale a un genocicio»: «El bombardeo de Israel a hospitales, el ataque al personal médico, la destrucción de equipos médicos y el agotamiento de medicamentos hicieron que la atención médica (…) fuera prácticamente imposible».

Se han producido arrestos masivos en varios hospitales, como el de Al Shifa en ciudad de Gaza, donde en una redada en diciembre de 2023 el Ejército detuvo a decenas de médicos. Luego le siguieron otras redadas.

«Más de 300 doctores, enfermeras y paramédicos fueron arrestados en total. A día de hoy, más de 100 siguen detenidos, entre ellos 25 médicos», denunció la doctora, señalando que ninguno de todos ellos ha sido acusado de ningún delito y que en su paso por prisión sufrieron torturas, palizas, hambruna y privaciones de sueño e incluso violencia física, mental y sexual.

«Estos arrestos masivos devastaron el ya frágil sistema de salud de Gaza como parte de una estrategia más amplia para destruir la infraestructura médica de Gaza», acusó Qassam. EFE

ime/vh