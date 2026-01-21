México: El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene «legitimidad» para firmar acuerdos con EE.UU.

1 minuto

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que actual Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, «es legítimo» y puede firmar acuerdos comerciales o energéticos con Estados Unidos.

«Legítimo es en el sentido de que Delcy Rodríguez está actuando como vicepresidenta en ausencia de Nicolás Maduro, que está reconocido como el presidente, al menos por la mayoría de los países», dijo a EFE durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF).

El Ejecutivo «está actuando con legitimidad y puede firmar estos convenios», añadió la política mexicana, que recordó que Delcy Rodríguez era la ministra de Hidrocarburos de Venezuela.

En su opinión, EE.UU. actuó con «mucha cautela» al dejar al frente del Ejecutivo venezolano a las personas que ya estaban gobernando el país, tras la operación militar estadounidense que depuso el 3 de enero pasado a Maduro.

«Creo que poco a poco se va a ir armando un proceso que va a llevar a una elección. Yo creo que es inevitable que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y los que están en este momento en el poder poco a poco vayan aceptando una nueva era política», añadió.

A su juicio, el proceso hacia unas nuevas elecciones va a llevar entre uno y dos años. EFE

ep-is/cg

(vídeo)