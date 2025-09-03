México actualiza precios mínimos de exportación de tomate fresco

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- Las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México actualizaron los precios mínimos de exportación para el tomate fresco, esto con el fin de asegurar la producción e incrementar la competitividad nacional.

Así como de integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio y el abasto de productos destinados al consumo básico de la población.

Mediante un acuerdo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se modificaron los precios establecidos en un acuerdo previo el pasado 8 de agosto.

De esta forma se estableció que el precio mínimo (en dólares por kilo) será, a partir del 3 de septiembre, para el tomate cherry: 1,5 dólares; tomate bola ‘stem on’ 1,35, y en racimo 1,25; tomate Roma (saladette) 0,88, y tomate grape (uva) 1,5.

Mientras que otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros) valdrán 1,7 dólares.

Ambas dependencias señalaron en el acuerdo publicado que la actualización de precios se realizó derivado de consultas con los organismos que representan a la industria de exportación de tomate fresco y con diversos exportadores, atendiendo sus observaciones sobre las particularidades y condiciones de negocio, incluyendo la de mercados internacionales relacionados.

Con la actualización de precios, explicaron las dependencias, «se logrará el fortalecimiento de la industria de exportación de tomate, para que los exportadores, tanto grandes, medianos y pequeños, puedan exportar su producto a un precio competitivo, preservando así la planta productiva y sus empleos»

Además, se logrará mantener «la participación de la industria mexicana de exportación en los mercados internacionales a un precio competitivo, sin incentivar que otros países tomen ventaja para expandir su industria de exportación causando un desplazamiento del producto mexicano».

El pasado 14 de julio el Gobierno de México manifestó su inconformidad con la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de reactivar una cuota compensatoria del 17,09 % a las exportaciones mexicanas de tomate fresco tras el retiro del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping vigente desde 2019.

Desde 1996 los productores estadounidenses han solicitado repetidamente medidas antidumping contra el tomate mexicano, alegando competencia desleal.

México ha destacado la dependencia del mercado estadounidense del tomate mexicano ya que, según datos oficiales, dos de cada tres tomates que se consumen en ese país son cultivados en México. EFE

