México afirma que no habrá “invasión” de EEUU ante orden de ataque a carteles de la droga

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este viernes en que EE.UU. no va a “invadir” territorio mexicano con militares, luego de que, según el New York Times, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmara una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles del narcotráfico en América Latina.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum precisó que esta supuesta orden “no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país (…) Es al interior de Estados Unidos”.

Esta respuesta por parte de la gobernante mexicana se da luego de que el New York Times informara de una orden secreta firmada por Trump en contra de los carteles de la droga en Latinoamérica, la cual sería la medida más agresiva adoptada hasta este momento por su administración.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Incluso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los carteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.

El Gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También a la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

La mandataria también fue cuestionada por los medios sobre el posible vínculo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con carteles mexicanos a lo que respondió que no tenía conocimiento.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, apuntó tras solicitar que, de haber pruebas, se muestren.

Este jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

También, Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que dice que esta recompensa es “histórica” y calificó al presidente de Venezuela como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. EFE

