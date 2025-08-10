México apalea a Barbados y accede al clasificatorio rumbo al Mundial de Catar 2027

2 minutos

Ciudad Obregón (México), 9 ago (EFE).- La selección mexicana de baloncesto apaleó este sábado 113-78 a Barbados y consiguió su boleto al clasificatorio de las Américas para la Copa del Mundo FIBA de Catar 2027.

Fue la segunda victoria para el quinteto mexicano en este preclasificatorio que se realiza en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora, al norte de México. El viernes anterior debutó con victoria 77-66 sobre Costa Rica.

Barbados quedó eliminado luego de que en su presentación cayó 101-79 ante Jamaica.

En este partido destacaron con los locales Yahir Bonilla con 22 puntos y siete rebotes, y Pako Cruz, 17 puntos y ocho asistencias.

Cruz, estrella del Mersin MSK de la Basketbol Süper Ligi de Turquía, y Joseph Ávila tuvieron un encendido arranque en el duelo que impulsó a México a una ventaja de 22-14 en el primer periodo, misma que se escurrió en los dos minutos finales ante la reacción que encabezó Carl Thorpe para dejar la diferencia en 25-24.

En el segundo cuarto el quinteto de Omar Quintero aprendió la lección; mejoró en las transiciones, redujo las pérdidas de balón en ofensiva y explotó gracias a los 11 puntos de Yahir Bonilla, un joven de 22 años, que forjó una ventaja de 58-46 que el local se llevó al descanso.

El equipo barbadense volvió a la duela sin intensidad en el tercer periodo; el quinteto mexicano aprovechó para alargar la ventaja hasta 90-62 gracias a la efectividad que mantuvo Bonilla y a la que se sumaron Cruz y Karim Rodríguez.

Con la amplitud del marcador, México sobrellevó el cierre. Mantuvo la distancia con la buena mano de Rodríguez en los tiros desde la distancia de tres puntos y el dominio en la pintura de Bonilla, para redondear la paliza de 113-78.

Más temprano, Jamaica también amarró su lugar en el clasificatorio gracias a su victoria en tiempo extra 80-76 sobre Costa Rica, selección que al igual que Barbados ya está eliminada.

Este domingo, en el cierre del torneo, México y Jamaica se medirán para determinar al primer y segundo lugar del grupo.

Costa Rica jugará ante Barbados en un duelo de trámite. EFE

