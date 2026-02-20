México arrasa con los oros en el Panamericano de Pista

3 minutos

Santiago de Chile, 20 feb (EFE).- Los mexicanos Fernando Nava, Sebastián Ruiz y Yareli Acevedo sellaron este viernes una jornada dorada para su país al conquistar los títulos en la carrera por puntos, la persecución individual y el ómnium, respectivamente, en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 en Santiago.

Los tres títulos de México, conseguidos en el Velódromo de Peñalolén, subieron a cinco la cantidad de oros de esta delegación en la competencia y a seis la cantidad total de medallas ganadas.

Nava ganó el oro en la carrera por puntos masculina al culminar con 68 unidades, tras completar las 160 vueltas (40 kilómetros), por delante del argentino Franco Buchanan, quien se quedó con la plata al sumar 62 enteros.

La presea dorada del ciclista de 22 años fue la tercera consecutiva en esta competencia para México y ratificó su buen desempeño en Chile, donde se convirtió en el país campeón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la prueba de Madison.

El bronce quedó en manos de Arlex Méndez, el emergente ciclista venezolano de 19 años, quien en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 obtuvo un tercer lugar en el ómnium masculino.

Al triunfo de Nava, se sumó el oro de su compatriota Ruiz en la persecución individual, que aumentó la cosecha mexicana a cuatro en esta competencia.

El prometedor ciclista, de 21 años, culminó con tiempo de 4 minutos, 11 segundos y 631 centésimas, al imponerse al canadiense Cameron Fitzmaurice, que cronometró 4:17.912 para quedarse con la plata.

El tercer lugar fue para el también canadiense Chris Ernst con un crono de 4:11.668, al superar al chileno Diego Rojas en la definición por el bronce.

Los canadienses cosecharon sus segundas preseas individuales luego de que ambos ganaran oro en la persecución por equipos masculino.

Doblete de Acevedo

La exitosa jornada de los mexicanos la cerró Yareli Acevedo, quien revalidó su título de 2025 en el ómnium femenino, el cual fue su segundo oro en este Panamericano tras el obtenido en la prueba de eliminación.

Acevedo, de 24 años, culminó con un total de 148 puntos en la sumatoria de las cuatro pruebas que agrupa esa modalidad y superó a la argentina Maribel Aguirre, que se llevó la plata con sus 131 enteros.

El bronce quedó en manos de la colombiana Elizabeth Castaño, quien reunió 125 unidades.

La mexicana, al igual que Nava, ha tenido buenos desempeños en Chile, donde se convirtió en campeona mundial por puntos en el certamen de la UCI en 2025 y ganó dos medallas en los Panamericanos Santiago 2023: un oro en el ómnium y una plata en la persecución por equipos.

Asimismo, México sumó su primer oro con el equipo femenino de velocidad y cosechó una plata en la persecución femenina por equipos.

La prueba del sprint femenino cerró la tercera jornada del Panamericano con el triunfo de la canadiense Lauriane Genest con un tiempo de 10 segundos y 966 centésimas para el oro, al imponerse sobre la colombiana Stefany Cuadrado, medallista del Mundial de UCI en 2025.

El bronce se lo colgó la estadounidense Hayley Yoslov con un crono de 11 segundos y 359 centésimas al batir a la mexicana Luz Daniela Gaxiola. EFE

mjr/jm/gbf

(foto)