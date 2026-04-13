México asegura que «está bajo control» el derrame en refinería de Deer Park en Texas

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Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que “está bajo control” el derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería de Deer Park, propiedad de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y ubicada en el sur de Texas (EE.UU.).

“Sí, está todo bajo control”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina y precisó que desde la noche del domingo le informaron del incidente.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre apenas minutos después de que Pemex informara que personal especializado de su refinería en Deer Park logró contener un derrame de diésel registrado en el muelle de las instalaciones.

En un comunicado, la empresa precisó que el incidente fue provocado por dos barcos privados, uno de ellos que estaba siendo abastecido con diésel y el otro que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

Pemex explicó que, tras detectar el derrame, se activaron “de inmedidato” sus protocolos de respuesta, al tiempo que se informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

“Se estima que las reparaciones y limpieza total sea de aproximadamente dos días”, precisó.

Finalmente, la petrolera aseguró que está en “estrecha comunicación” con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), y precisó que “actualmente” no hay impacto en el canal de navegación.

Los hechos ocurren luego de varios problemas en diferentes instalaciones de Pemex, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, sureste de México, ocurrido a principios de marzo y el cual continúa generando preocupación entre comunidades pesqueras y especialistas.

Además, días después, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco (sureste), registró un incendio en una bodega de almacenamiento de coque que movilizó a más de 150 elementos de emergencia, aunque fue controlado sin personas lesionadas.

Previamente, el 17 de marzo, un siniestro en ese mismo complejo Olmeca, que dejó cinco personas fallecidas tras la ignición de aguas aceitosas acumuladas por fuertes lluvias en un área externa de la instalación. EFE

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