México asegura que avanza con EEUU en la revisión del T-MEC

afp_tickers

2 minutos

El gobierno mexicano aseguró este jueves que avanza con Washington en la revisión del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestiona su relevancia.

En la rueda de prensa presidencial matutina, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo a periodistas que prácticamente tienen reuniones presenciales o virtuales con sus pares estadounidenses cada semana para poder concluir el proceso el 1 de julio, como está previsto desde que se firmó el acuerdo.

«De los puntos que nos plantearon el año pasado, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado», dijo el funcionario.

El martes, durante una visita a una planta automotriz, Trump puso en duda nuevamente el futuro del T-MEC al señalar que ha sido ha sido «irrelevante» para le economía estadounidense.

México, Estados Unidos y Canadá mantienen un acuerdo de libre comercio desde 1994, primero con el denominado TLCAN y luego con el T-MEC, en vigor desde 2020. Este año será sometido a una revisión en medio de presiones arancelarias de Trump.

Pese a la posición del republicano, Ebrard aseguró que han tenido un trato «profesional» de los funcionarios estadounidenses.

El ministro mexicano sostuvo que el T-MEC también ha beneficiado a Estados Unidos porque México ahora es su primer cliente y que le compra «más que China, Japón y Alemania» juntos.

«Queremos que se consolide, que se fortalezca lo que tenemos en el tratado porque ha funcionado», dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interrogada sobre los nuevos cuestionamientos de Trump, argumentó que a los empresarios estadounidenses les interesa que se mantenga el T-MEC y que Washington, dentro de este pacto, puede enfrentar desde una posición más solida la escalada comercial con China.

sem/lp/dga