México busca coordinación marítima con EEUU tras ataque a lancha en aguas internacionales

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que su Gobierno busca mantener el esquema de coordinación con Estados Unidos en materia marítima, tras el ataque a una embarcación presuntamente cargada con droga en aguas internacionales, ocurrido días atrás, en el que habría sobrevivido una persona.

Sheinbaum detalló que este día se llevará a cabo una reunión entre el secretario de Marina y representantes de la Guardia Costera estadounidense, además de que se busca un encuentro con el Comando Sur y el Departamento de Estado de EE.UU. para revisar el protocolo de cooperación.

“El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que el modelo vigente de colaboración implica que la información sobre embarcaciones sospechosas sea proporcionada por autoridades estadounidenses a la Secretaría de Marina (Semar), pero que la intervención en aguas bajo jurisdicción mexicana debe realizarse exclusivamente por fuerzas nacionales.

“Tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que (…) sea obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, tienen que ser las fuerzas mexicanas y en el caso de aguas internacionales que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones”, explicó.

La presidenta insistió en que el Gobierno mexicano continuará defendiendo la soberanía nacional y la aplicación de los acuerdos de seguridad en los términos previamente establecidos con Washington.

“Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información. Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer con el embajador de Estados Unidos y se están buscando estas reuniones para que en el caso de la ubicación geográfica que tiene que ver con México, se siga con las operaciones que había previamente”, agregó.

El incidente ha generado preocupación en el Gobierno mexicano por la posible violación de su soberanía marítima, mientras continúan las conversaciones bilaterales para esclarecer los hechos y reforzar los mecanismos de coordinación.

Por otra parte, la presidenta mexicana precisó que aún no se tiene información sobre el sobreviviente del ataque a las lanchas supuestamente cargadas con drogas por parte de Estados Unidos el pasado martes.

México y Estados Unidos dialogaron el martes sobre «cooperación marítima», tras el ataque de EE.UU. a cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en las que viajaban 14 personas en el océano Pacífico, con un sobreviviente que está en búsqueda activa por parte de la Marina mexicana. EFE

