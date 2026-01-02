México designa a nuevo titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México informó este viernes del nombramiento de Víctor Hugo Borja Aburto como el nuevo titular de la dependencia desconcentrada de la Secretaría de Salud.

En una tarjeta informativa, publicada en la cuenta de X del organismo, se detalló que, a partir del 1 de enero del presente año, Borja asumió la titularidad de la Cofepris en sustitución de la doctora Armida Zúñiga Estrada, quien ocupó el cargo de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

Borja Aburto es médico cirujano con un doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y cuenta con maestrías en Salud Pública y Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública.

“Es un salubrista mexicano con reconocimiento nacional e internacional por sus aportaciones epidemiología, salud ambiental y evaluación de riesgos sanitarios”, subrayó la institución.

Asimismo, resaltó la trayectoria del nuevo titular en la Secretaría de Salud como director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental y director de Análisis de Riesgos.

Además, apuntó, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezó coordinaciones y unidades normativas desde donde “impulsó el fortalecimiento de programas preventivos, la mejora de sistemas información epidemiológica y toma de decisiones basada en evidencia científica”.

También remarcó la trayectoria académica del nuevo director con aportaciones que han ayudado a la “formación de políticas públicas y normas en materia de riesgos sanitarios y ambientales”.

“La Secretaría de Salud reconoce que su sólida formación, experiencia técnica y capacidad de gestión representan un perfil idóneo para seguir fortaleciendo la labor regulatoria de la Cofepris”, señaló.

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este cambio de la “importante” institución en la que, dijo, “se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos y alimentos”.

Asimismo, recordó que desde la llegada de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se hizo una “una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí (Cofepris)” y que “se mejoró muchísimo”.

La mandataria también señaló que la decisión de este cambio en la dependencia fue tomada por el secretario de salud, el doctor David Kershenobich Stalnikowitz.

“No queremos nada de corrupción y tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país de medicamentos y actividades relacionadas con la salud”, enfatizó Sheinbaum. EFE

