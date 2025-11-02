México dice que está abierto a cooperación internacional para aclarar asesinato de alcalde

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este domingo que el Gobierno mexicano recibirá con apertura toda cooperación internacional relacionada con el esclarecimiento del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado.

Consultado sobre el ofrecimiento de apoyo del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien en redes sociales emitió un mensaje en el que dijo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación de seguridad con México para ayudar en el tema, García Harfuch afirmó que “toda la cooperación es bienvenida”.

El funcionario señaló que México mantiene una estrecha colaboración con agencias extranjeras en materia de intercambio de información.

“Si tienen información al respecto, por supuesto que la recibiremos. Como en este, como en cualquier otro caso, trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información”, declaró.

El titular de la SSPC subrayó que México está abierto no solo a la colaboración con Estados Unidos, sino con “cualquier institución de seguridad, mexicana o extranjera”, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y garantizar la justicia.

“Cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones”, puntualizó.

Horas antes, a través de sus redes sociales, el también exembajador de EE.UU. en México lamentó el asesinato de Manzo Rodríguez y aseguró que su país está “dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.

Su publicación estuvo acompañada de una de las últimas imágenes del alcalde con vida.

“Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, señaló Christopher Landau.

Autoridades mexicanas han asegurado que el edil contaba con protección de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal desde 2024.

Uno de los agresores fue abatido y otros dos permanecen detenidos, y, de acuerdo con las primeras indagatorias, el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en una región.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo. EFE

