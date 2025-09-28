The Swiss voice in the world since 1935
México emite alerta de fallos en más de 8.000 automóviles marca Ford

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la marca automovilística Ford, emitieron este domingo una alerta por fallo en la cámara de visión trasera en 8.375 automóviles del modelo Maverick, del 2022 a 2024.

En un comunicado, la Profeco precisó que el problema de seguridad se presenta en «la cámara de visión trasera que muestra una imagen congelada en la pantalla mientras el vehículo se encuentra en reversa, generando una representación falsa de donde se encuentra el auto en relación con sus alrededores».

La dependencia advirtió que este fallo «podría ocasionar un riesgo de accidente, colisión o mal funcionamiento».

Como medida preventiva, Ford Motor Company actualizará el software del radio táctil conectado (CTR) a partir de una campaña de sustitución que tiene una vigencia indefinida.

También precisó que «no entregará ningún vehículo que pudiera estar involucrado en el llamado sin que se hubiera realizado la revisión y, en su caso, la reparación».

La automotriz aseguró que se pondrá en contacto con las y los consumidores a través de correo postal y electrónico para informarles de la campaña de servicio preventivo.

Y anunció que las reparaciones serán sin costo para las personas y dispuso como medios de contacto a sus distribuidores autorizados Ford, así como el número telefónico 80 0713 8466, el sitio web https://www.ford.mx/, correo electrónico atnclien@ford.com y la liga directa https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.

De acuerdo con la empresa automovilística, hasta el 5 de septiembre de este año no se cuenta con reportes de materialización de daños o personas lesionadas derivados del llamado. EFE

