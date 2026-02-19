México esperará toma de posesión de Balcázar para evaluar restablecer relaciones con Perú

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno esperará a la toma de posesión del presidente interino de Perú, José María Balcázar, para evaluar si es posible «restablecer las relaciones» diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2022 tras la destitución de Pedro Castillo.

“Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer (Balcázar) es del mismo partido de Pedro Castillo (Perú Libre). Entonces vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, declaró la mandataria.

Las relaciones entre México y Perú se deterioraron luego de la destitución y detención de Castillo en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso peruano.

El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) expresó respaldo a Castillo y le concedió asilo político a su familia, lo que generó tensiones diplomáticas con el Gobierno peruano encabezado posteriormente por Dina Boluarte.

En ese contexto, Lima retiró a su embajador en México y declaró persona non grata al mandatario mexicano.

Sheinbaum subrayó que cualquier acercamiento dependerá de la decisión del Gobierno peruano, pues dijo que la iniciativa de retomar relaciones diplomáticas “tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”.

La presidenta no adelantó si habrá contactos inmediatos con la nueva administración peruana.

México y Perú han mantenido históricamente relaciones diplomáticas y comerciales relevantes dentro de América Latina, y ambos países forman parte de mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto limitada desde la crisis política peruana de finales de 2022.

El Congreso de Perú eligió el miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha. EFE

