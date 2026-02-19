México investiga si intoxicación alimentaria de una menor fue por presencia de fentanilo

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) están «averiguando» si la intoxicación alimentaria que sufrió una menor esta semana se debió a la presencia de fentanilo en la comida que ingirió, y por la que permanece hospitalizada.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria señaló que están investigando para confirmar la presencia de fentanilo y, si es cierta, «cómo es que llegó» a los tamales que provocaron la intoxicación a la menor en el estado de Puebla (centro).

Sheinbaum comentó así el caso de una intoxicación alimentaria de siete menores, de los cuales una niña continúa hospitalizada en observación.

Por el momento, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que en la comida hubiera fentanilo, algo que el propio embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró al decir en sus redes sociales que esta sustancia «no distingue entre un adulto o un niño indefenso».

«Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación (la menor afectada)», dijo este miércoles el embajador estadounidense en una publicación en X.

Ante este suceso, la presidenta recordó que el fentanilo es «muy tóxico, venenoso y dañino», y que con «muy poquito» puede causar la muerte.

«Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; segundo, cómo llegó a este alimento, y tercero, pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto», subrayó.

Sheinbaum remarcó que el consumo de esta sustancia entre los jóvenes mexicanos es «muy bajo» comparado con el de Estados Unidos y ha disminuido en los últimos meses, lo que a su juicio significa que la campaña gubernamental para tratar de atajar su consumo «ha dado resultados».

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a México desde su regreso a la Casa Blanca para que mejore su estrategia de seguridad y frene el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, al país. EFE

