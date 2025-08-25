The Swiss voice in the world since 1935

México llama a fortalecer el liderazgo regional ante «momento crítico» rumbo a la COP30

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), Alicia Bárcena, hizo este lunes un llamado a fortalecer el liderazgo latinoamericano y caribeño, de cara a la COP30, para evitar pérdidas económicas y de empleos en una región particularmente «vulnerable» a los efectos del cambio climático.

En el arranque de la primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional, que se lleva a cabo este 25 y el 26 de agosto en la Ciudad de México, Bárcena instó a los 22 países presentes a respaldar «totalmente a la presidencia de la COP30, a Brasil, a fortalecer el liderazgo» regional.

Bárcena advirtió que en el «momento crítico» y de «incertidumbre generalizada» actual, la vulnerabilidad de la región es «alarmante», debido a que el «74 % de los países han experimentado fenómenos climáticos recurrentes»,

Aunque señaló que América Latina y el Caribe solo genera el 11,3 % de las emisiones globales, alertó que la «intensificación» de estas «ha sido enorme», citando un estudio de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Asimismo, apuntó que para 2050 podría haber una pérdida del 12,6 % del PIB regional, según datos de la CEPAL, por lo que urgió a los países a enfocarse en la «adaptación» al cambio climático.

La ministra mexicana expuso que el Caribe ya está perdiendo entre 3 % y 9 % del PIB cada año por fenómenos meteorológicos y climáticos, mientras que en Centroamérica la frecuencia de la intensidad de la sequía se ha duplicado, y en Suramérica, los fenómeno del Niño y la Niña «han generado lluvias torrenciales y sequías devastadoras».

«Por eso estamos aquí, porque nuestra región es vulnerable, porque nuestra región se tiene que preparar, porque si no lo hacemos, el empleo mismo puede disminuir y podemos perder alrededor de 42,8 millones de puestos de trabajo», resaltó.

Por ello, urgió avanzar hacia una economía descarbonizada, para aumentar la tasa de inversión regional.

«Y que trabajemos juntos, que aboguemos para que seamos una comunidad que, por cierto, unida, pueda tener más acceso», dijo.

El encuentro regional será inaugurado formalmente esta tarde por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago.

La reunión busca ser un espacio para el debate y fortalecimiento regional rumbo a la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, el encuentro se enfocará en erradicar las desigualdades estructurales e implementar soluciones, además de generar un diálogo sobre la Agenda de Acción de la COP30, el proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs) y el financiamiento climático, según un comunicado de la Semarnat.

El segundo día de la reunión, el 26 de agosto, incluirá diálogos con organizaciones civiles para abordar temas como la protección de los ecosistemas y su relación con las comunidades propietarias de la tierra. EFE

mjc/afs/sbb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR