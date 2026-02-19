México niega investigaciones contra exsecretario de Marina por contrabando de combustible

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no existen líneas de investigación contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en relación con el llamado ‘huachicol fiscal’ o contrabando de combustible, y señaló que las indagatorias en curso se concentran en empresarios.

«No hay líneas de investigación contra el (ex) secretario y está abierta toda una línea de investigación en relación con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible», declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de difundirse supuestos audios de una conversación entre contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Ojeda, en la que el primero denunciaba la red de contrabando de combustible.

Sheinbaum explicó que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que aún hay diligencias pendientes.

«Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que continúe y que dé la información la fiscalía”, indicó.

El ‘huachicol fiscal’ es un término utilizado en México para referirse a la importación y comercialización de combustibles sin el pago de impuestos correspondientes.

La presidenta señaló que las investigaciones apuntan a empresarios presuntamente responsables de estas operaciones.

«Son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía pues quien tiene que dar la información si es que así se puede en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios», dijo.

A inicios de septiembre de 2025, la fiscalía informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, al acusarles de permitir la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas por este tipo de operaciones ilícitas podrían haber alcanzado alrededor de 9.000 millones de dólares al año. EFE

