México niega que investigue en Sonora la desaparición de la madre de la periodista Guthrie

3 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- El gobierno de México negó este viernes que exista alguna línea de investigación en su territorio relacionada con la desaparición de la madre de la presentadora de la cadena estadounidense NBC Savannah Guthrie, a raíz de versiones periodísticas que apuntaban a una posible pista en el estado mexicano de Sonora, fronterizo con Estados Unidos.

“Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Algunos medios divulgaron que las autoridades estadounidenses exploraban una línea que involucraría a México y que incluso habría un grupo de investigación trabajando en conjunto en ese estado.

García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas verificaron la información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y reiteró que no existe pesquisa alguna en el país vinculada con el caso.

La desaparición de Nancy Guthrie ha generado atención mediática en Estados Unidos debido a la notoriedad pública de su hija, presentadora del programa matutino ‘Today’ de NBC.

De acuerdo con medios estadounidenses, investigadores del FBI se habrían comunicado con responsables mexicanos pues una de sus sospechas era que posibles secuestradores de la mujer, desaparecida la madrugada del 1 de febrero, la hubiesen trasladado por la frontera entre Arizona, en Estados Unidos, y Sonora, en México.

Aún así, los agentes estadounidenses reconocieron que no hay indicios de que la mujer de 84 años esté en México.

Ante esas informaciones, el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, declaró el jueves a los medios que no han recibido «ninguna solicitud» de Estados Unidos sobre el caso, pero sí ha habido una «comunicación verbal» con el agregado del FBI en el estado.

En tanto, las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos de México, emitió una ficha de búsqueda con los datos de Nancy Guthrie.

La desaparición de la mujer cumple casi 20 días mientras las autoridades aún no han informado de la identidad de los posibles secuestradores ni el motivo del suceso, aunque han sugerido que podría ser un ataque dirigido contra ella.

El FBI ha publicado también imágenes del sospechoso obtenidas de un vídeo recuperado «de datos residuales ubicados en sistemas internos» de una cámara de seguridad, que muestran un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y con guantes. EFE

csr/afs/psh

(foto)