México pacta con plataformas acciones para prevenir violencia digital contra las mujeres

3 minutos

(Corrige citas atribuidas a Claudia Sheinbaum en ladillo. Correcto Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres)

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles un primer acuerdo de colaboración con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, un fenómeno que afecta a millones de personas en el país y que impacta especialmente a mujeres jóvenes.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el acuerdo durante la conferencia presidencial y explicó que el objetivo es fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la cooperación con las empresas tecnológicas en casos de acoso, difusión de contenido íntimo o ataques en línea.

La funcionaria subrayó que el espacio digital se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana y que los datos muestran la magnitud del problema en México.

“El 83,7 % de las y los mexicanos, según una encuesta del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de 2024, ha utilizado internet en cualquier dispositivo. Esto es cerca de 90,3 millones de personas”, explicó.

De acuerdo con esa encuesta, 18 millones de personas han experimentado algún tipo de ciberacoso, de las cuales 10 millones son mujeres y ocho millones hombres. Sin embargo, Hernández destacó que la violencia se manifiesta de forma distinta según el género.

“En el caso de las mujeres manifiestan experimentar insinuaciones y propuestas sexuales o recibir contenido sexual o la suplantación de identidad (…) la publicación o el envío de información personal, fotos o videos y la publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual”, dijo.

Además, indicó que las mujeres reportan impactos emocionales más severos como enojo, miedo, inseguridad, estrés, frustración y nervios “por el tipo de violencia que se vive en el espacio digital”, afirmó.

El acuerdo contempla nueve acciones de prevención y ocho de atención, entre ellas campañas educativas en redes sociales, mayor visibilidad de herramientas de denuncia, cooperación con autoridades y la creación de una guía para que los usuarios sepan cómo reportar contenidos violentos.

Hernández recordó que México ha sido pionero en este tema con la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Cambio cultural

Citlalli Hernández afirmó que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, a la vez que destacó la importancia de transformar las prácticas culturales que normalizan el acoso en internet.

“El cambio cultural es fundamental, es decir, la no normalización de la violencia, la discriminación, la exclusión y lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias”, afirmó.

Indicó que la red social X que fue invitada a participar en el diálogo, pero no acudió a las reuniones.

“Ellos argumentando que no tienen una oficina en México no se sentaron a ninguna de las reuniones. Y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia”, dijo.

Finalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el acuerdo no busca censurar contenidos, sino mejorar los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas. EFE

csr/afs/gpv

(foto) (video)