México refinancia 10.250 millones de dólares para mejorar el perfil de la deuda pública

2 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que realizó su segunda operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 175.648 millones de pesos (unos 10.250 millones de dólares), como parte de su estrategia para fortalecer el perfil de la deuda pública.

Del total recomprado, 64.564 millones de pesos (unos 3.700 millones de dólares) correspondieron a vencimientos en 2026; 20.195 millones de pesos (unos 1.178 millones de dólares) a vencimientos en 2027, y 90.889 millones de pesos (unos 5.300 millones de dólares) a vencimientos en 2028 y años posteriores.

En un comunicado, la dependencia explicó que la operación permitió sustituir Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos entre 2027 y 2057, lo que extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6,62 años.

Hacienda señaló que la transacción «contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y a mejorar las condiciones de liquidez del mercado local», además de dar mayor profundidad a la curva de rendimientos.

La operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026, indicó la dependencia.

Finalmente, destacó que las condiciones obtenidas «reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país» y el compromiso del Gobierno mexicano «con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados» por el Legislativo para el ejercicio fiscal 2026. EFE

mjc/sbb