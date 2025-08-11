The Swiss voice in the world since 1935

México registra once millones de turistas extranjeros vía aérea en primer semestre de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- Durante el primer semestre de 2025, México registró la llegada de de poco más de once millones de turistas extranjeros vía aérea, un incremento del 1,6 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este domingo la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México.

En un comunicado, la dependencia precisó que la cifra fue de 11.022.128 turistas extranjeros.

«Estos resultados son una base sólida para seguir creciendo. Con la puesta en marcha de nuevos vuelos internacionales, estamos seguros de que la llegada de turistas extranjeros continuará en aumento, generando más oportunidades para el desarrollo económico y social de México”, afirmó la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria detalló que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Interior), los tres principales países de residencia de los turistas extranjeros que arribaron vía aérea al país en el citado periodo fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que en conjunto sumaron 9,25 millones de turistas.

Agregó que entre enero y junio de 2025, llegaron a México 7,36 millones de turistas residentes en Estados Unidos vía aérea, es decir, un 2,4 % más que en 2024.

Mientras que las llegadas vía aérea de turistas residentes en Canadá en el mismo lapso fueron un 1,68 millones de turistas, un incremento del 11,8 % en comparación con el año previo.

En tanto, arribaron al país 205.877 turistas vía aérea residentes en el Reino Unido, un aumento del 0,6 % frente al mismo lapso de 2024.

La nota apuntó que el resto de los turistas extranjeros vía aérea llegó del resto de los países en los cinco continentes y sumaron un total de 1,77 millones de turistas.

La Sectur señaló que en 2025 se han sumado nuevas rutas y frecuencias desde mercados clave, lo que ha permitido diversificar la oferta, facilitar la llegada de más visitantes, reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura de la oferta turística nacional. EFE

jmrg/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR